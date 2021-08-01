Чаус опять нашелся: он "под защитой" СБУ, говорит адвокат (видео)

Адвокатам бывшего судьи Николая Чауса, вокруг которого в последние дни развернулась настоящая драма, удалось наконец пообщаться со своим клиентом.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна", - написал он в своем телеграм-канале.

Он подтвердил, что экс-судья пребывает под защитой сотрудников СБУ.

Также Кравец подчеркнул, что спецслужба не оказывала давления ни на Чауса, ни на него самого.

"С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", - отметил он.

Адвокат отметил, что у СБУ есть проблема с ненадлежащей коммуникацией, однако добавил, что ситуация "реально совсем неординарная".





Как известно, Чауса в Украине разыскивает НАБУ по делу о получении взятки в размере 150 тысяч долларов США. В 2016 году ему удалось сбежать в Молдову, где он находился до этого года.

В апреле он был похищен группой неизвестных, которые увезли его в неизвестном направлении. А в пятницу, 30 июля, он внезапно объявился в Винницкой области, откуда его доставили в Киев сотрудники СБУ.

Такой поступок службы безопасности вызвал возмущение у НАБУ.