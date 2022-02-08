Били и делали уколы: экс-судья Чаус заявил, что от него требовали показаний против Порошенко (видео)

Бывший служитель Фемиды признался, что его держали в подвале

Скандальный бывший судья Николай Чаус, ранее находившийся под круглосуточным домашним арестом, признался в лжесвидетельствовании. По его словам, к нему применяли физическую силу, чтобы он высказывался против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Видео разговора с Чаусом опубликовал нардеп от "ЕС" Владимир Арьев на своем YouTube-канале.

По словам Чауса, его действительно похитили, когда он находился на территории Молдовы. Он находился взаперти небольшого автомобиля, где его уложили на пол и удерживали за голову, одновременно избивая в области почек.

"Это продолжалось минут 20-30 минут, потом меня пересадили в другую машину, "пирожок", — объясняет Чаус.

Второе авто, согласно рассказу экс-судьи, передвигалось несколько часов. Когда Чаус поинтересовался, куда они едут, ему ответили, что в Румынию. При попытке освободиться он снова получил побои, а затем — укол успокоительного.

"Мне приносили вопросы, распечатанные на нескольких листах, — говорит мужчина. — Всего около ста вопросов. Возле каждого нужно было поставить подпись и написать "так" или "не так".

Согласно признанию Чауса, его вынудили сказать на камеру, что он выехал из страны самолетом, а также приходил в кабинет к Петру Порошенко. Как известно, ранее экс-судья утверждал, что пятый президент выдал ему личное распоряжение насчет вынесения обвинительного вердикта бизнесмену Геннадию Корбану. Теперь же Николай Чаус говорит, что сказал такое из-за принуждения.

"[Иначе] живым из подвала не выйдешь", — признался он.

Владимир Арьев сказал, что он поделился лишь незначительным отрывком из разговора с судьей. Однако даже эта информация якобы позволяет оппозиции в лице "ЕС" предположить, что похищением Чауса могли заниматься украинские спецслужбы. Арьев подозревает, что за операцией якобы стояли представители главного управления разведки Минобороны, во главе которого находится Кирилл Буданов.

Напомним, что изначально Николай Чаус подозревается в получении крупных взяток во время своего нахождения на посту судьи. Позже он сумел выехать в Молдову, сбежав от украинского правосудия.

Однако позже выяснилось, что он был похищен и долгое время не появлялся на публике. Летом 2021 года его обнаружили на территории одного из сел Винницкой области.

Позже различные спецслужбы заявляли, что взяли его под свою защиту. Сначала ним опекались СБУ, затем он был передан детективам НАБУ. В первых числах августа он был отдан под суд, который определил ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.