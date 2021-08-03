Чауса передали детективам НАБУ: з чим пов'язаний несподіваний поворот в його справі

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) змогли потрапити до колишнього судді Миколі Чаусу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

"Тільки що в лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до цього він буде перебувати в ізоляторі тимчасового утримання.

Рішення буде прийматися Вищим антикорупційним судом, засідання якого призначено на середу, 4 серпня, на 14:00.

Інших деталей НАБУ не повідомило, пославшись на таємницю слідства.

Інформацію про те, що Чаус готовий йти в суд підтвердив адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, його підзахисний відчуває себе краще, ніж в день його виявлення у Вінницькій області, але все ще "в не найкращому стані".

"Що стосується суду, ми готові. Ми готові йти", - сказав Кравець.

Як повідомлялося раніше, в 2016 році Чаус попався на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Однак тоді йому вдалося втекти від правосуддя і сховатися на території Молдови.

У квітні цього року його викрали невідомі в Кишиневі і відвезли в невідомому напрямку.

30 липня його виявили у Вінницькій області, звідки його забрали співробітники СБУ. Це викликало обурення у НАБУ, оскільки справа про корупцію веде саме це відомство.