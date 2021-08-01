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Чаус знову знайшовся: він "під захистом" СБУ, каже адвокат (відео)

Чаус знову знайшовся: він "під захистом" СБУ, каже адвокат (відео)
Оновлено 17:09 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Адвокатам колишнього судді Миколи Чауса, навколо якого в останні дні розгорнулася справжня драма, вдалося нарешті поспілкуватися зі своїм клієнтом.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

"Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він підтвердив, що екссуддя перебуває під захистом співробітників СБУ.

Також Кравець підкреслив, що спецслужба не чинила тиску ні на Чауса, ні на нього самого.

"З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але дистанційно. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом", - зазначив він.

Адвокат додав, що у СБУ є проблема з неналежною комунікацією, однак підкреслив, що ситуація "реально зовсім неординарна".


Як відомо, Чауса в Україні розшукує НАБУ у справі про отримання хабара в розмірі 150 тисяч доларів США. У 2016 році йому вдалося втекти в Молдову, де він перебував до цього року.

У квітні він був викрадений групою невідомих, які відвезли його в невідомому напрямку. А в п'ятницю, 30 липня, він раптово з'явився у Вінницькій області, звідки його вивезли до Києва співробітники СБУ.

Такий вчинок Служби безпеки викликав обурення у НАБУ.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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СБУ, НАБУ, Ростислав Кравец, Микола Чаус.
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