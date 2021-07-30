Викраденого суддю Чауса знайшли в одному з українських сіл (фото)

Колишнього суддю Миколу Чауса, якого раніше викрали в Молдові, знайшли в Україні.

Як повідомляє видання Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, Чаус був виявлений у Вінницькій області в селі Мазурівка.

За словами колишнього судді, він був викрадений невідомими особами. Чаус також підтвердив, що раніше був суддею Дніпропетровського райсуду Києва.

Як повідомлялося раніше, Чауса в Україні звинувачують у отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів США (понад 4 мільйони гривень) в 2016 році.

Завдяки своїй суддійскій недоторканності, затримати його відразу не вдалося. Пізніше він зміг виїхати в окупований Крим, а потім в Молдову.

Про викрадення Чауса в Кишиневі стало відомо 3 квітня цього року. Тоді його адвокат заявив, що група невідомих озброєних чоловіків заштовхала колишнього суддю в автомобіль і відвезла в невідомому напрямку.