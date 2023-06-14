Скандальный экс-судья Чаус, прятавший деньги в банках, наконец получил приговор

Чаус уже заявил, что будет подавать апелляцию

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, задержанного во время получения крупной взятки, к десяти годам лишения свободы. Он был взят под арест сразу в зале суда.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Евгения Крука, Алексея Кравчука и Инны Билоус. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Так, Николай Чаус получил десять лет тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. В зале суда его взяли под арест.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней. Отмечается, что Николай Чаус тем временем уже заявил, что будет подавать апелляцию.

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