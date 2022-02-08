Операцию "побега Чауса из Украины" возглавлял руководитель личной охраны Порошенко

Бывший украинский судья Николай Чаус сбежал в Молдову при содействии лично пятого президента Украины Петра Порошенко, а организовал побег руководитель личной охраны Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook поведал Юрий Радухин.

"Чаус сбежал от правосудия из Украины в Молдову. Сбежал под крышей лично президента Порошенко. Всё было настолько серьёзно организовано, что руководитель личной охраны Порошенко лично возглавлял операцию побега Чауса из Украины. Его подстраховывал глава ГУР Минобороны нынешний герой и завсегдатай шоу Шустера Василий Бурба", — пишет он.

Также аналитик добавил, что раскручивая историю с беглым судьей соратники оказывают "медвежью" услугу пятому президенту Украины.

"Луценко представил интервью нардепа от ЕС крыголама — Арьева. Которое бывший журналист Арьев берёт у зашквареного судьи-коррупционера Чауса. В интервью Чаус жалуется, "как жестоко его похищали украинские спецслужбы из Молдовы". Так же протухший давно взяточник-судья Чаус запел песню "о принуждении его спецслужбами Украины к даче компрометирующей информации на пятого президента Порошенко". Если бы эту тему с Чаусом раскручивали враги Порошенко, можно было бы это понять. Но когда это делают ближайшие соратники, то никаких врагов Порошенко больше не надо. Ведь сейчас начнётся вновь дискуссия вокруг прозрачного взяточника судьи Чауса, который в нормальной стране уже давно был бы осуждён и отбывал наказание в лагере строгого режима", — резюмировал Юрий Радухин.