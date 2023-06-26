Справа Гандзюк: суд визнав ексглаву облради Мангера винним, озвучено вирок

Захист Мангера подаватиме апеляцію

Сьогодні, 26 червня, Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє "Телеграф".

Ексголову Херсонської облради Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу на Катерину, а його помічника Олексія Левіна – винним у його організації. Їх засудили до 10 років позбавлення волі.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Водночас Мангер, коментуючи вирок суду, заявив, що "посадили невинну людину".

Як повідомив кореспондент УНІАН, захист Мангера у 30-денний термін подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою. З опіками її доправили до реанімації, вона перенесла понад 10 операцій. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки. Причиною нападу стала її активна боротьба із російсько-кримінальними елітами, які були неформально пов’язані з місцевою владою.

Раніше за злочин засудили групу виконавців та посібника Ігоря Павловського, який переховував злочин. А тепер свої терміни отримали замовник Магнер та організатор Левін.

Раніше ми писали про те, що екссуддя Чаус, який ховав гроші в банках, отримав вирок.

Також ми повідомляли, що суд поставив крапку у резонансній справі про зґвалтування у відділенні поліції.