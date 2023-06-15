Продавав авто, привезені для ЗСУ: у Львові суд виніс вирок волонтеру

Волонтер хотів нажитися на українській армії, але отримав штраф

У Львові ухвалили вирок волонтеру Андрію Ілясевичу, який продавав позашляховики, призначені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Як пише Zaxid.net, обвинувачений уклав угоду про визнання провини з прокурором, після чого суд призначив йому штраф 220 тис. грн.

У вироку суду йдеться, що 30 червня 2022 року Ілясевич продав два Ford Ranger та один Nissan Terrano II, які були завезені в Україну як гуманітарну допомогу ЗСУ. За транспортні засоби волонтер отримав 509 тис. грн.

У матеріалах суду зазначено, що всі автомобілі було завезено до України 14 та 15 травня. Їх мали передати військовим від благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Сяйвір" та благодійного фонду "Самсонія".

Ілясевич вирішив продати заради власної вигоди.

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 ККУ, а саме у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі під час воєнного стану.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на кордоні України виник скандал між волонтерами, які завозили авто для ЗСУ, та прикордонниками.