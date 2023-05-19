"До блювоти огидно": жорсткий вирок волонтеру за авто для ЗСУ обурив "слугу народу"

Нардеп від "Слуги народу" заявив, що таких справ десятки в Україні і він не має наміру спускати це з рук

Українського волонтера Олександра Дорогана засуджено Хмельницьким міськрайонним судом Вінницької області на 6 років з конфіскацією майна. Причиною стало порушення формальних процедур імпорту авто.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар’ян Заболоцький. За його словами, правоохоронці під виглядом псевдо воєнних самі змушують волонтерів порушувати закон, після чого ловлять їх та намагаються посадити.

Історія волонтера

З початку повномасштабного вторгнення Олександр завіз в Україну 64 авто, які спочатку передавав безпосередньо до військових частин, а потім створив благодійний фонд і вже від його імені надавав військовим допомогу. Одне авто з розмитненням та доставкою коштувало приблизно 6 тисяч євро, тоді як аналогічні машини в Україні коштували від 10 до 12 тисяч євро лише з лівим кермом, а не правим.

"Займаючись цією справою, юристи мені говорили, що все роблю правильно, тобто просити благодійний внесок за авто не є порушенням закону. Затримання проводилося несподівано у 3 місцях одночасно і четвертим було моє житло", — написав Олександр Дороган у листі, який опублікував нардеп.

Затримання відбулося в момент, коли волонтер із псевдо воєнними (у минулому поліцейськими із сумнівним минулим) приїхав до банку, щоб вони внесли кошти на благодійний фонд, які надалі мали бути використані для оплати тих автомобілів та ремонту, що проводився за договором. Ті хотіли розрахуватися готівкою, але волонтер відмовився, і вони вийшли з банку. Після цього на автостоянці на волонтера налетіли співробітники поліції, СБУ та ДВБ. Вони не давали зв’язатися з адвокатом, вилучили телефон, а також усі пікапи, які перебували на ремонті в іншому місці. Тобто, паралельно проходило кілька обшуків.

Адвокат та слідчі тиснули на волонтера та вимагали визнати провину. Застосовувалися погрози, шантаж та обіцянки, що термін буде умовним та у в’язницю волонтера не посадять. Від нього вимагали, щоб він погодився на експерс суд, який розглядав би справу в закритому режимі без права долучати докази. Волонтера звинувачували в тому, що він безоплатно отримував машини від загарничної компанії, а потім в Україні намагався вимагати за них гроші у військових. Хоча іноземна компанія надала всі документи, які б підтверджували акти купівлі-продажу авто.

"Всі звинувачення проти мене базується на контракті, підписаному із закордонною компанією, де є пункт, в якому пишеться, що постачається гуманітарна допомога, ось тільки парадокс весь у тому, що цей контракт був підписаний як вимога "Украгазбанку" для того, щоб я отримав можливість здійснювати оплату за автомобілі. Тобто контракт, який створювався для можливості оплати, вважається основним доказом, що я їх отримував безкоштовно і нікому не цікаво розбиратися чому так", — скаржиться волонтер.

Засідання у справі відбулося 4 травня і, незважаючи на те, що прокурор просив умовний строк, суд ухвалив вирок строком у 6 років колонії. Наразі волонтер готує документи на апеляцію з проханням про додавання доказів, які не було враховано під час розгляду справи.

Позиція нардепа Заболоцького

Народний депутат Мар’ян Заболоцький висловив своє обурення щодо цієї справи. Він вважає, що цей прецедент може залишити військових без автомобілів на передовій. Для інших волонтерів це не є стимулом для подальшої допомоги, а навпаки відлякує їх.

"На мій погляд, цей вирок може пояснюватись або винятковою тотальною злочинною тупістю, або свідомим саботажем волонтерського руху, який тягне на державну зраду. Таких справ, як ця, відкрито десятки, і всі вони за своєю суттю ідентичні", — зазначив нардеп.

Співробітники органів спеціально видають себе за військовослужбовців ЗСУ, провокують волонтерів на порушення формальних процедур імпорту авто. Їм пропонують донорські внески готівкою або взагалі просять переуступити машини, які були ввезені для інших підрозділів. Вони не соромляться тиснути на жалість фразами "хлопці гинуть, віддайте позачергово".

"Мені до блювоти огидно від методів роботи правоохоронців і взагалі від того, проти кого вони воюють у країні, що воює. Але найбільше шкода тих наших військових, які загинули через те, що не отримали замовлене і обіцяне авто. Таких, до слова, станом на лютий цього року, було арештовано щонайменше 138 одиниць, попри всі мої заклики та прохання волонтерів до Офісу генерального прокурора передати ці транспортні засоби туди, де вони зараз життєво необхідні", — обурюється Заболоцький.

Нардеп додав, що чекає зараз на звіт Генерального прокурора та представників інших правоохоронних органів у Парламенті у цій справі. Також він пообіцяв звернутися до компетентних органів, щоб перевірити, чи не є подібні справи підступами російських агентів, щоб дискредитувати волонтерську спільноту та правоохоронців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що п’яна "волонтерка" влаштувала ДТП. Вона врізалася в машину справжнього волонтера, після чого зухвало намагалася поїхати додому, не оформивши протокол за аварію.