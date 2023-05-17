Користувачі не підтримали Потапа, який розповів про необхідність виїзду за кордон через волонтерство

Репер Олексій Потапенко, відоміший як Потап, вперше розповів про причини перебування за кордоном. Завдяки своїм зв’язкам, за його словами, у Європі та Америці він може заробити більше коштів для допомоги українській армії.

У мережі на те, що Потап не залишається в Україні, відреагували жорстко. Користувачі на сторінці "Телеграфу" в Facebook критикують співака, який з-за кордону висловлюється про патріотизм.

За словами Потапа в інтерв’ю ТСН, всі збори та фінанси він має особисто контролювати, тому виїжджає до різних країн. Крім того, він також виступає на сцені у благодійних концертах. Однак у мережі продовжують обурюватись рішеннями артиста під час повномасштабної війни.

У мережі бурхливо обговорюють нове інтерв’ю Потапа, не шкодуючи слів критики на його адресу. Ось що пишуть користувачі:

"Такий мордоворот ховається за кордоном, а йти захищати країну слабо. Потім повилазять і будуть розповідати, як вони допомагали. Гидота".

"Справжні чоловіки залишились в країні і стоять на захисті, а сцикуни з-за кордону розповідають, які вони патріоти. Війна дійсно показала хто є хто насправді! Слава нашим козакам!"

"І саме головне, що повернеться, буде ходити з гордо піднятою головою і з презирством дивитися на українців, як було до війни".

"Хай усі потапи, монатікі, ями, вінники, бабкіни ідуть куди подалі".

"Розумно сказав. Бо в Україні він одну шкоду принесе. І після Перемоги над росією нехай там сидить, щоб тут не шкодити".

Нагадаємо, російське вторгнення у 2022 році Потап разом із дружиною Каменських застали у відпустці. Якийсь час ніхто з них не повертався в Україну, за що зіркова пара отримала хвилю хейту. Крім того, Потап відзначився скандалом з нібито вступом до тероборони, проте йдеться зовсім не про ЗСУ.