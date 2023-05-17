Пользователи не поддержали Потапа, который рассказал о необходимости выезда за границу в связи с волонтерством

Рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, впервые рассказал о причинах нахождения за границей. Благодаря своим связям, по его словам, в Европе и Америке он может заработать больше средств для помощи украинской армии.

В сети на то, что Потап не остается в Украине, отреагировали жестко. Пользователи на странице "Телеграф" в Facebook критикуют певца, который из-за границы высказывается о патриотизме.

По словам Потапа в интервью ТСН, все сборы и финансы он должен лично контролировать, поэтому выезжает в разные страны. Кроме того, он также выступает на сцене в благотворительных концертах. Однако в сети продолжают возмущаться решениями артиста во время полномасштабной войны.

В сети бурно обсуждают новое интервью Потапа, не жалея слов критики в его адрес. Вот что пишут пользователи:

"Такой мордоворот прячется за границей, а идти защищать страну слабо. Потом вылезут и будут рассказывать, как они помогали. Мерзость".

"Настоящие мужчины остались в стране и стоят на защите, а с*ыкуны из-за границы рассказывают, какие они патриоты. Война действительно показала кто есть кто на самом деле! Слава нашим казакам!"

"И самое главное, что вернется, будет ходить с гордо поднятой головой и с презрением смотреть на украинцев, как было до войны".

"Пусть все потапы, монатики, ямы, винники, бабкины идут куда подальше".

"Разумно сказал. Потому что в Украине он один вред принесет. И после Победы над россией пусть там сидит, чтобы здесь не вредить".

Напомним, российское вторжение в 2022 году Потап вместе с супругой Каменских застали в отпуске. Какое-то время никто из них в Украину не возвращался, за что звездная пара получила волну хейта. Кроме того, Потап отличился скандалом с якобы вступлением в терроборону, однако речь идет вовсе не о ВСУ.