Потап впервые рассказал, почему не возвращается в Украину

Артист считает, что за границей он полезнее

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину многие знаменитости сменили сферу деятельности и начали помогать ВСУ кто как может. Кто-то стал волонтером, кто-то вступил в ряды украинской армии, чего нельзя сказать о популярном продюсере и рэпере Алексее Потапенко, более известного как Потап, который всю войну находится за границей.

Артист долгое время не комментировал свой отъезд. Лишь спустя более года после начала полномасштабного вторжения, в интервью ТСН.ua Потап впервые ответил, где он сейчас находится и почему не возвращается в Украину.

"Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас" — отмечает Потапенко.

Рэпер рассказал, что он находится за границей, потому, что благодаря своим связям может заработать там намного больше средств на помощь украинской армии, а также украинцам, которые пострадали во время войны. При чем он бывает не только в Европе, но и в Америке.

На вопрос почему Потапенко не возвращается в Украину, он ответил, что ему нужно все сборы и финансы лично контролировать. Также если он выступает, то вполне логично, что артист должен быть физически на сцене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что незадолго до полномасштабного вторжения Каменских с Потапом улетела отдыхать за границу, за что потом звездные супруги получили волну критики.

Сам Потап попал в еще больший скандал. Мужчина пытался оправдаться за свои слова о наличии у него контракта с терробороной ВСУ. Впрочем, как объяснили представители ТрО, это не совсем соответствует реальности. Позже рэпера захейтили за песню про волонтеров.