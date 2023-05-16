"Зашквар": Каменских захейтили из-за инста-гива под видом благотворительности для ВСУ

После бурной реакции в сети артистка удалила пост о гиве со своей страницы

Украинская певица Настя Каменских (NK), супруга рэпера Потапа попала в скандал из-за розыгрыша в Instagram. В посте она написала о типичных условиях гивэвея (giveaway – за подписки на спонсоров подписчики получают призы), добавив о благотворительности для украинской армии.

Пользователи раскритиковали звезду за "благотворительный инста-гив". После волны хейта Каменских удалила пост о конкурсе со своей страницы, хотя профиль самого розыгрыша в соцсети активен.

Как написала певица, это "благотворительный конкурс", главный приз — автомобиль Infiniti – получит один из участников. Кроме того, певица обещает отправить донат в 100 тысяч гривен в счет сбора на авто для Национальной гвардии, батальона "АЗОВ".

Участникам гива Каменских нужно подписаться на 94 спонсора. Артистка отмечает, что так участники конкурса поддержат украинский бизнес. Среди этих страниц, по данным Телеграм-канала "Культурная прачечная", онлайн-магазины, тарологи, ясновидящие, турагенства, блогеры-миллионники, ведущие и певицы.

Пост Каменских после хейта удалила

Конкурс не отменен, судя по активной странице

В сети не оценили идею Каменских набрать подписчиков (ведь этого основная цель подобных мероприятий) с помощью называемого благотворительного гива. Певица без каких-либо заявлений удалила пост о розыгрыше со страницы, но аккаунт именного конкурса все еще активен. В комментариях пользователи критикуют звезду: "Зашквар", "Как они могли до этого додуматься", "Все, кто участвует в этом, вам должно быть стыдно", "Как так можно? Рекламировать гивы", "Ой, а где делся пост про накрутку подписчиков, пользуясь войной и донатом 5 копеек на ВСУ?".

На розыгрыш певицы отреагировал и активист Сергей Стерненко. Он обратил внимание на разницу в стоимости призов и сумме доната для воинов. По его словам, на средства от гивэвея можно было приобрести ориентировочно от 5 до 8 пикапов для армии. В Твиттере уже шутят над тем, как артистка могла просчитывать условия розыгрыша.

"Мы разыграем авто за пару лямов и айфон, чтобы можно было собрать подписчиков, за это мы дадим 100 к на авто для ВСУ", — говорится в публикации Стерненко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Каменских и Потап обменялись нежными посланиями на фоне слухов о разводе. В день рождения супруга певица опубликовала совместное фото с возлюбленным.