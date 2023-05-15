Вокруг участия Зеленского в "Евровидении" разгорается скандал: новые подробности нашумевшей истории

Глава Минкульта Александр Ткаченко сам предлагал обращение президента Украины в финале, в ОП об этом ничего не знали

Не утихает скандал с тем, якобы президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить с речью со сцены международного песенного конкурса "Евровидение", которое в 2023 году проходило в британском Ливерпуле от имени Украины. Оказывается, глава Минкульта Александр Ткаченко сам предложил включить в финал обращение главы государства. Он заявил, что получил отказ организаторов.

Об этом Ткаченко рассказал в комментарии The Guardian. По его словам, просьбу о выступлении Зеленского на "Евровидения 2023" он направил за неделю до финала, но через пару дней получил отказ по электронной почте.

По словам главы Минкульта, это не был "официальный запрос от президента", а сам Зеленский узнал об этом только накануне гранд-финала, который уже состоялся в субботу, 13 мая. Ткаченко был "удивлен" отказом, поскольку вполне логично, если бы Зеленский вступил с речью на "Евровидении" на правах страны-победительницы 2022 года, а Британия принимала конкурс от имени Украины из-за войны.

Ткаченко направил запрос к организаторам Евровидения 2023, а Зеленский об этом не знал

О том, что Владимир Зеленский якобы получил отказ выступить в гранд-финале песенного конкурса, стало известно из материала в издании The Times. Однако после этого пресс-секретарь главы государства опроверг то, что ОП вообще обращался к организаторам "Евровидения".

Реакция сети

"Министр, член кабинета министров, обращается в иностранную частную организацию с целью организации выступления президента, когда президент и его офис даже не в курсе, что такое обращение существует в природе… Вы там очень уж все е**нулись?", — возмущается экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин в Фейсбуке.

Также шутят, что Александр Ткаченко хотел сделать Зеленскому "приятно", что они все там "дилетанты". А бывший вице-премьер-министр Украины, а сейчас — вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко заявил, что в ОП, больше всего, "делают вид", что были не в курсе действий Ткаченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победителем конкурса в этом году стала Швеция. Представители Украины, дуэт Tvorchi с треком Heart of Steel по результатам двух голосований заняли шестое место.