Навколо участі Зеленського в "Євробаченні" спалахує скандал: нові подробиці гучної історії

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко сам пропонував звернення президента України у фіналі, у ОП про це нічого не знали

Не вщухає скандал з тим, нібито президент України Володимир Зеленський мав виступити з промовою зі сцени міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", яке у 2023 році проходило у британському Ліверпулі від імені України. Виявляється, голова Мінкульту Олександр Ткаченко сам запропонував долучити до фіналу звернення глави держави. Він заявив, що отримав відмову організаторів.

Про це Ткаченко розповів у коментарі The Guardian. За його словами, прохання про виступ Зеленського на "Євробачення 2023" він направив за тиждень до фіналу, але за кілька днів отримав відмову електронною поштою.

За словами голови Мінкульту, це не був "офіційний запит від президента", а сам Зеленський дізнався про це лише напередодні гранд-фіналу, який уже відбувся у суботу, 13 травня. Ткаченко був "здивований" відмовою, оскільки цілком логічно, якби Зеленський вступив із промовою на "Євробаченні" на правах країни-переможниці 2022 року, а Британія приймала конкурс від імені України через війну.

Ткаченко направив запит до організаторів Євробачення 2023, а Зеленський про це не знав

Про те, що Володимир Зеленський нібито отримав відмову виступити у гранд-фіналі пісенного конкурсу, стало відомо із матеріалу у виданні The Times. Однак після цього речник глави держави спростував те, що ОП взагалі звертався до організаторів "Євробачення".

Реакція мережі

"Міністр, член кабінету міністрів, звертається до іноземної приватної організації з метою організації виступу президента, коли президент і його офіс навіть не в курсі, що таке звернення існує в природі… Ви там вкрай вже усі ї**нулися?", — обурюється ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Фейсбуці.

Також жартують, що Олександр Ткаченко хотів зробити Зеленському "приємно", що вони всі там "дилетанти". А колишній віцепрем'єр-міністр України, а зараз — віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко заявив, що в ОП, більш всього, "вдають", що були не в курсі дій Ткаченка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переможцем цьогорічного конкурсу стала Швеція. Представники України, дует Tvorchi із треком Heart of Steel за результатами двох голосувань посіли шосте місце.