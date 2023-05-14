"Не забули про Україну!": українці зворушені жестом Молдови на Євробаченні 2023 (відео)

Відразу після виступу молдавський артист подякував Україні за мир у його країні

У британському Ліверпулі відбулося Євробачення 2023 від імені України. Українські зірки зірвали овації на відкритті гранд-фіналу, гурт Tvorchi публіка вітала стоячи, лилося багато теплих слів на підтримку України. Один із конкурсантів – представник Молдови – подякував Україні за мир у своїй країні прямо зі сцени.

У мережі українці дякують 36-річному співакові Паші Парфені (Pasha Parfeni) за його заяву після номера. Та й голосування глядачів не обійшло Молдову, давши шість балів.

Так, Паша Парфені виступив у фіналі Євробачення із треком Soarele si Luna, за підсумками голосування посів 18 місце. Відразу після свого номера артист прокричав зі сцени такі слова: "Україно, дякую за мир у Молдові! Молдова – це Європа!"

У мережі користувачі у відповідь дякують молдавському виконавцю за слова зі сцени Євробачення:

"Дякую вам, Паша Парфені",

"Бусінка",

"Від мене Молдові 12",

"Не забули про Україну".

Додамо, що співак Паша Парфені напередодні розповів, що його бабуся родом із Вінниці, а багато його друзів та близьких під час повномасштабної російсько-української війни залишаються в Україні. Артист запевнив, що Молдова підтримує Україну з 2014 року та готова допомагати нашій країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців підкорив трек про "маленького психопата" групи з Хорватії Let 3. Сатирична пісня не потрапила до топ-10 фіналістів Євробачення 2023, зайнявши 13 позицію.