Став відомий переможець "Євробачення" 2023 року

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу у 2023 році стала Швеція!

У суботу, 13 травня, у британському Ліверпулі відбувся гранд-фінал 67 міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", яке проводилося від імені України на правах нашої перемоги у конкурсі минулого року. Перемогу здобув представник із Швеції!

На сцені арени Liverpool за перемогу боролися представники 26 найбільш голосистих країн-учасниць: Австрія, Португалія, Швейцарія, Польща, Сербія, Франція, Кіпр, Іспанія, Швеція, Албанія, Італія, Естонія, Фінляндія, Чехія, Австралія, Бельгія, Вірменія, Молдова, Україна, Норвегія, Німеччина, Литва, Ізраїль, Словенія, Хорватія, Велика Британія.

Проте заповітний кубок переможця здобула Швеція з піснею Tattoo. Співачка Loreen набрала 583 бали, 340 з яких від журі, і 243 — від глядачів.

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Результати голосування від національного журі 26 країн-учасниць "Євробачення 2023"

Нагадаємо, що представник України на Євробаченні 2023 – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступили під 19 номером. Нашим хлопцям букмекери прогнозували третє місце на конкурсі.

Дует Tvorchi складається з двох хлопців – саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста з Нігерії Джеффрі Кенні. Гурт засновано порівняно недавно — у 2018 році, проте вони досить швидко стали популярними. Про Tvorchi заговорили ще під час першої спроби "штурмувати" Євробачення у 2020 році, але тоді вони програли групі Go-A.

Російські окупанти вирішили зіпсувати виступ наших хлопців. Прямо за 10 хвилин до виходу на сцену український дует TVORCHI дізналися, що їхнє рідне місто Тернопіль обстріляли. Хлопці вже відреагували на новину в соціальних мережах і нагадали світу про те, що росія — країна-терорист, продовжує знищувати українські міста та вбивати мирних жителів.