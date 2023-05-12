Гранд-фінал Євробачення 2023: оголошено порядок виступу учасників на конкурсі (фото, відео)
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За підсумками фіналу буде відомий переможець
У четвер, 11 травня, пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За правилами конкурсу від кожного півфіналу відбираються по 10 країн, які боротимуться за перемогу у гранд-фіналі в суботу, 13 травня. Шоу стартує у британському Ліверпулі о 22:00 за київським часом.
У п’ятницю організатори конкурсу офіційно оголосили у мережі порядок виступів фіналістів. Представники України на правах переможців 2022 року автоматично проходять у фінал – український гурт TVORCHI виступить із конкурсною піснею Heart Of Steel під 19 номером.
Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023
Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar
Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
Польща: Blanka – Solo
Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
Франція: La Zarra — Évidemment;
Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
Швеція: Loreen — Tattoo
Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
Італія: Marco Mengoni — Due vite;
Естонія: Alika – Bridges
Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha
Чехія: Vesna – My Sister’s Crown
Австралія: Voyager – Promise
Бельгія: Gustaph – Because Of You
Вірменія: Brunette – Future Lover
Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna
Україна: TVORCHI – Heart Of Steel
Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
Литва: Monika Linkyte – Stay
Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
Словенія: Joker Out – Carpe Diem
Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
Великобританія: Mae Muller – I Wrote A Song
Раніше "Телеграф" писав, що згідно з прогнозами букмекерів, представники від України піднялися з четвертої на третю позицію. Вони змістили представницю Франції La Zarra із піснею Évidemment.