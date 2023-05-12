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Гранд-фінал Євробачення 2023: оголошено порядок виступу учасників на конкурсі (фото, відео)

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Олена Мазун Олена Мазун
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Фінал конкурсу пройде 13 травня
Фінал конкурсу пройде 13 травня. Фото slovoidilo.ua

За підсумками фіналу буде відомий переможець

У четвер, 11 травня, пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За правилами конкурсу від кожного півфіналу відбираються по 10 країн, які боротимуться за перемогу у гранд-фіналі в суботу, 13 травня. Шоу стартує у британському Ліверпулі о 22:00 за київським часом.

У п’ятницю організатори конкурсу офіційно оголосили у мережі порядок виступів фіналістів. Представники України на правах переможців 2022 року автоматично проходять у фінал – український гурт TVORCHI виступить із конкурсною піснею Heart Of Steel під 19 номером.

Порядок виступу країн у фіналі Євробачення 2023

Порядок виступу у фіналі Євробачення

Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar

Португалія: Mimicat – Ai Coraçao

Швейцарія: Remo Forrer – Watergun

Польща: Blanka – Solo

Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Франція: La Zarra — Évidemment;

Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;

Швеція: Loreen — Tattoo

Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Італія: Marco Mengoni — Due vite;

Естонія: Alika – Bridges

Фінляндія: Käärijä — Cha Cha Cha

Чехія: Vesna – My Sister’s Crown

Австралія: Voyager – Promise

Бельгія: Gustaph – Because Of You

Вірменія: Brunette – Future Lover

Молдова: Паша Парфені — Soarele si Luna

Україна: TVORCHI – Heart Of Steel

Норвегія: Alessandra – Queen of Kings

Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Литва: Monika Linkyte – Stay

Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn

Словенія: Joker Out – Carpe Diem

Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!

Великобританія: Mae Muller – I Wrote A Song

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з прогнозами букмекерів, представники від України піднялися з четвертої на третю позицію. Вони змістили представницю Франції La Zarra із піснею Évidemment.

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