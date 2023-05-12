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Гранд-финал Евровидения 2023: объявлен порядок выступления участников на конкурсе (фото, видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Финал конкурса пройдет 13 мая
Финал конкурса пройдет 13 мая. Фото slovoidilo.ua

По итогу финала будет известен победитель

В четверг, 11 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". По правилам конкурса, от каждого полуфинала отбираются по 10 стран, которые будут бороться за победу в гранд-финале в субботу, 13 мая. Шоу стартует в британском Ливерпуле в 22:00 по киевскому времени.

В пятницу организаторы конкурса официально объявили в сети порядок выступлений финалистов. Представители Украины на правах победителей 2022 года автоматически проходят в финал — украинская группа TVORCHI выступит с конкурсной песней Heart Of Steel под 19 номером.

Порядок выступления стран в финале Евровидения 2023

Порядок выступления в финале Евровидения

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar

Португалия: Mimicat – Ai Coraçao

Швейцария: Remo Forrer – Watergun

Польша: Blanka – Solo

Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Франция: La Zarra – Évidemment;

Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

Испания: Blanca Paloma – Eaea;

Швеция: Loreen – Tattoo

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Италия: Marco Mengoni – Due vite;

Эстония: Alika – Bridges

Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Чехия: Vesna – My Sister's Crown

Австралия: Voyager – Promise

Бельгия: Gustaph – Because Of You

Армения: Brunette – Future Lover

Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna

Украина: TVORCHI – Heart Of Steel

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter

Литва: Monika Linkyte – Stay

Израиль: Noa Kirel – Unicorn

Словения: Joker Out – Carpe Diem

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!

Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song

Ранее "Телеграф" писал, что согласно прогнозам букмекеров представители от Украины поднялись с четвертой на третью позицию. Они сместили представительницу Франции La Zarra с песней Évidemment.

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#Евровидение #Финал Евровидение