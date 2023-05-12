Гранд-финал Евровидения 2023: объявлен порядок выступления участников на конкурсе (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 605
По итогу финала будет известен победитель
В четверг, 11 мая, прошел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023". По правилам конкурса, от каждого полуфинала отбираются по 10 стран, которые будут бороться за победу в гранд-финале в субботу, 13 мая. Шоу стартует в британском Ливерпуле в 22:00 по киевскому времени.
В пятницу организаторы конкурса официально объявили в сети порядок выступлений финалистов. Представители Украины на правах победителей 2022 года автоматически проходят в финал — украинская группа TVORCHI выступит с конкурсной песней Heart Of Steel под 19 номером.
Порядок выступления стран в финале Евровидения 2023
Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar
Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
Швейцария: Remo Forrer – Watergun
Польша: Blanka – Solo
Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
Франция: La Zarra – Évidemment;
Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
Испания: Blanca Paloma – Eaea;
Швеция: Loreen – Tattoo
Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
Италия: Marco Mengoni – Due vite;
Эстония: Alika – Bridges
Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Чехия: Vesna – My Sister's Crown
Австралия: Voyager – Promise
Бельгия: Gustaph – Because Of You
Армения: Brunette – Future Lover
Молдова: Паша Парфени – Soarele si Luna
Украина: TVORCHI – Heart Of Steel
Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter
Литва: Monika Linkyte – Stay
Израиль: Noa Kirel – Unicorn
Словения: Joker Out – Carpe Diem
Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song
Ранее "Телеграф" писал, что согласно прогнозам букмекеров представители от Украины поднялись с четвертой на третью позицию. Они сместили представительницу Франции La Zarra с песней Évidemment.