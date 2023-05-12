Пела в оккупированном Крыму с Басковым: представительница Эстонии на "Евровидении 2023" неприятно удивила украинцев (фото, видео)

Алика Милова, выступающая в поддержку Украины, принимала участие в детской "Новой волне 2015"

В этот четверг стали известны финалисты песенного конкурса "Евровидение 2023" от второго полуфинала. В десятке оказались страны, которые будут бороться за победу в гранд-финале, которое состоится уже в субботу, 13 мая. Среди счастливчиков оказалась Эстония, которую представляет 20-летняя певица Alika (Алика Милова) с песней Bridges.

Девушка дает интервью, в которых говорит о любви к Украине и поддержке наших граждан, которые страдают от войны с россией. Также Алика заявляет, что в здесь у нее много родственников, в частности в Киеве.

"Желаю вам продолжать эту поддержку, много любви и возможности наслаждаться каждым моментом вашей жизни и обрести свое счастье. Будьте сильны, люблю вас! Я верю, что скоро приеду в Украину, мирную Украину", — заявила молодая певица в интервью 24tv.ua. Однако не многие ее украинские поклонники знают, что в 2015 году, уже после оккупации рф Крыма, Алика Милова выступила на полуострове в шоу "Детская Новая волна" в "Артеке". На одной сцене исполнительница спела с путинистами Николаем Басковым и Жасмин.

Об этой очень неприятной истории написало издание magicnet, а в подтверждении новости на YouTube есть видео записи совместного выступления Миловой с российским пропагандистом, который призывает убивать мирных украинцев и активно поддерживает агрессивную политику кровавого диктатора владимира путина. На сцене девочка исполнила "Все цветы".

"Впечатлениями от общения со звездами Алика делится скупо, отмечая лишь "что все звезды очень разные, но все доброжелательные". Правда, все же не сдерживает девочка эмоций, "Агутин и Алсу очень общительные, а Басков — очень веселый. Жасмин добрая и обаятельная!", — передает издание.

Украинцы негодуют и пишут в сети, чтобы Алика принесла извинения за свое посещения оккупированного россией Крыма в 2015 году и выступление вместе с путинистами. "Эстония, нашла кого отправлять. Хотя бы принесла извинения за выступление 2015 года в оккупированном Крыму", — пишут в комментариях Телеграм-канала Євробачення Україна.

Напомним, что организаторы "Евровидения 2023" могли отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в речи несмотря на то, что песенный конкурс в этом году проводится на правах нашей страны. Именно из-за полномасштабного вторжения страны-агрессорши "Евровидение" перенесли в Великобританию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Tvorchi с треком Heart of Steel автоматически прошли в финал Евровидения 2023, который состоится 13 мая. Украинский участник выступает под 19 номером. В гранд-финале зрителей ожидают сюрпризы и выступления украинских звезд, в том числе представителей нашей страны на Евровидении в прошлые годы.