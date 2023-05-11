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"Родина" Яремчука и "Щедрик" Леонтовича: на "Евровидении 2023" украинские певцы исполнили невероятное попурри (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На Евровидении 2023 спели песни украинских классиков Новость обновлена 12 мая 2023, 00:46
На Евровидении 2023 спели песни украинских классиков. Фото Скриншот

Мария Яремчук, рэпер OTOY и Злата Дзюнька очаровали незабываемым исполнением легендарных композиций

Во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидении 2023", который проходит в британском Ливерпуле в четверг, 11 мая, состоялось незабываемое попурри из композиций легендарных украинских классиков.

На сцене после выступлений всех 16 участников, 10 из которых по результатам зрительского голосования перейдут в гранд-финал "Евровидения" 13 мая, появились три молодых исполнителей нашей страны — Мария Яремчук, рэпер OTOY и представительница Украины на детском "Евровидении 2022" Злата Дзюнька.

Музыканты очаровали зрителей исполнением легендарных творений Назария Яремчука "Родина", Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати" и Николая Леонтовича "Щедрик". К слову, певица Мария Яремчук является дочерью Назария Яремчука — она и исполнила легендарную песню своего отца, умершего в 1995 году.

Мария Яремчук
Мария Яремчук исполнила "Родину" своего отца Назария
Мария Яремчук
Мария Яремчук
Мария Яремчук
OTOY и Мария Яремчук
OTOY исполнил "Садок вишневий коло хати" Шевченко
Мария Яремчук
Злата Дзюнька спела "Щедрика" Николая Леонтовича
Злата Дзюнька

Напомним, что во втором полуфинале соревнуются 16 участников из разных стран. Десять из них получат право выступать в финале. Они присоединятся к десятке финалистов, выбранной по итогам первого полуфинала 9 мая. Одной из ведущих шоу стала Юлия Санина, покорившая своим нарядом еврофанов на прошлом этапе конкурса.

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