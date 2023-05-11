"Родина" Яремчука и "Щедрик" Леонтовича: на "Евровидении 2023" украинские певцы исполнили невероятное попурри (фото, видео)
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Мария Яремчук, рэпер OTOY и Злата Дзюнька очаровали незабываемым исполнением легендарных композиций
Во втором полуфинале песенного конкурса "Евровидении 2023", который проходит в британском Ливерпуле в четверг, 11 мая, состоялось незабываемое попурри из композиций легендарных украинских классиков.
На сцене после выступлений всех 16 участников, 10 из которых по результатам зрительского голосования перейдут в гранд-финал "Евровидения" 13 мая, появились три молодых исполнителей нашей страны — Мария Яремчук, рэпер OTOY и представительница Украины на детском "Евровидении 2022" Злата Дзюнька.
Музыканты очаровали зрителей исполнением легендарных творений Назария Яремчука "Родина", Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати" и Николая Леонтовича "Щедрик". К слову, певица Мария Яремчук является дочерью Назария Яремчука — она и исполнила легендарную песню своего отца, умершего в 1995 году.
Напомним, что во втором полуфинале соревнуются 16 участников из разных стран. Десять из них получат право выступать в финале. Они присоединятся к десятке финалистов, выбранной по итогам первого полуфинала 9 мая. Одной из ведущих шоу стала Юлия Санина, покорившая своим нарядом еврофанов на прошлом этапе конкурса.