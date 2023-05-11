На "Евровидении 2023" на общем фото показали еще юных комментаторов конкурса от Украины и Британии
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Легендарные комментаторы встретились на шоу много лет назад
В четверг стартовала вторая часть международного песенного конкурса "Евровидение", которое в 2023 году проходит в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины — страны-победительницы прошлого года.
11 мая за кулисами встретились известные ведущие и легендарные комментаторы от Украины и Великобритании, которые много лет комментируют "Евровидение" — Тимур Мирошниченко и Грэм Нортон. Во время небольшого интервью мужчин ведущая и коллега по сцене Юлии Саниной — Ханна Веддингхэм показала на экране архивное фото двух шоуменов, которые встретились на песенного конкурса много лет назад.
К слову, наш Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" с 2005 года, а Грэм Нортон — с 2009 года. Британец был удостоен премии BAFTA за авторское шоу BBC The Graham Norton Show.
Напомним, что во втором полуфинале соревнуются 16 участников из разных стран. Десять из них получат право выступать в финале. Они присоединятся к десятке финалистов, выбранной по итогам первого полуфинала 9 мая. Одной из ведущих шоу стала Юлия Санина, покорившая своим нарядом еврофанов на прошлом этапе конкурса.