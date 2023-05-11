На "Евровидении 2023" на общем фото показали еще юных комментаторов конкурса от Украины и Британии

Легендарные комментаторы встретились на шоу много лет назад

В четверг стартовала вторая часть международного песенного конкурса "Евровидение", которое в 2023 году проходит в Ливерпуле, Великобритания, от имени Украины — страны-победительницы прошлого года.

11 мая за кулисами встретились известные ведущие и легендарные комментаторы от Украины и Великобритании, которые много лет комментируют "Евровидение" — Тимур Мирошниченко и Грэм Нортон. Во время небольшого интервью мужчин ведущая и коллега по сцене Юлии Саниной — Ханна Веддингхэм показала на экране архивное фото двух шоуменов, которые встретились на песенного конкурса много лет назад.

К слову, наш Тимур Мирошниченко комментирует "Евровидение" с 2005 года, а Грэм Нортон — с 2009 года. Британец был удостоен премии BAFTA за авторское шоу BBC The Graham Norton Show.

Тимур Мирошниченко и Грэм Нортон встретились снова

Напомним, что во втором полуфинале соревнуются 16 участников из разных стран. Десять из них получат право выступать в финале. Они присоединятся к десятке финалистов, выбранной по итогам первого полуфинала 9 мая. Одной из ведущих шоу стала Юлия Санина, покорившая своим нарядом еврофанов на прошлом этапе конкурса.