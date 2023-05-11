Кто выступает во втором полуфинале Евровидения 2023: список стран-участниц (видео)

Сегодня зрители выберут вторую десятку финалистов конкурса, которые станут соперниками Украины

В четверг, 11 мая 2023 года, на сцену Ливерпуля выйдут 16 стран – участниц международного песенного конкурса Евровидения. Во втором полуфинале зрительское голосование определит вторую десятку финалистов, гранд-финал состоится уже 13 мая, в субботу.

Список участников второго полуфинала Евровидения и порядок их выступлений 11 мая – смотрите в нашем материале. Одной из ведущих шоу снова будет Юлия Санина, покорившая своим нарядом еврофанов на прошлом этапе конкурса.

Участники второго полуфинала Евровидения 2023

Жеребьевка определила порядок, в котором конкурсанты продемонстрируют свои номера на сцене в Ливерпулей. Так, 11 мая мы увидим 16 стран в такой хронологии:

Дания — Reiley — Breaking My Heart Армения — Brunette — Future Lover Румыния — Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On) Эстония — Alika — Bridges Бельгия — Gustaph — Because Of You Кипр — Andrew Lambrou — Break A Broken Heart Исландия — Diljá — Power Греция — Victor Vernicos — What They Say Польша — Blanka — Solo Словения — Joker Out — Carpe Diem Грузия — Iru — Echo Сан-Марино — Piqued Jacks — Like An Animal Австрия — Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar? Албания — Albina & Familja Kelmendi — Duje Литва — Monika Linkyte — Stay Австралия — Voyager — Promise

Десять из 16 вышеуказанных стран получат право выступать в финале. Они присоединятся к десятке финалистов, выбранной по итогам первого полуфинала 9 мая. Также в финале участвуют страны "большой пятерки" (Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция) и победитель прошлого года, то есть Украина.

Отметим, 11 мая у Украины есть право голосовать на Евровидении. Вместе с нашей страной свои голоса отдают две страны "большой пятерки" — Великобритания и Испания, страны-участницы и зрители из других государств, которым в этом году разрешили голосовать через официальное приложение конкурса.

Ранее "Телеграф" пояснял, как проголосовать украинцам за фаворитов Евровидения 2023. Наша страна, согласно правилам, может голосовать во втором полуфинале, а также в финале 13 мая. В субботу, напомним, выступит и наш претендент – группа Tvorchi с треком Heart of Steel ("Сердце из стали").