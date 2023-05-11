Как голосовать украинцам во втором полуфинале Евровидения: подробная инструкция

Во втором полуфинале Украина имеет право голосовать, наши граждане в других странах также смогут выбрать фаворита

В четверг, 11 мая 2023 года, в Ливерпуле состоится второй полуфинал популярного песенного конкурса Евровидение. И если на предыдущем этапе отбора, 9 мая, Украина не голосовала, то в этот раз у наших сограждан есть такое правило.

Как проголосовать на Евровидении 2023 жителям Украины, узнайте в материале "Телеграфа". Определенные правила есть для украинцев, которые будут голосовать в других странах.

Вместе с Украиной во втором полуфинале отдавать голоса будут представители так называемой большой пятерки — Великобритания и Испания, и, конечно, зрители стран-участниц и стран, которые не участвуют. На сцену выйдут 16 конкурсантов, из которых лишь десять пройдут в финал (он пройдет уже 13 мая, в субботу).

Правила голосования на Евровидении 2023 для Украины

Традиционно, украинцы смогут проголосовать за фаворита Евровидения с помощью смс-сообщения. После всех выступлений на экране появятся данные конкурсантов, запомните цифру страны-участницы, которая понравилась, и отправьте это число в смс по номеру 7576. Стоимость одного сообщения составляет 7 грн. Голосовать за свою страну нельзя.

Как проголосовать на Евровидении в других странах

Тем, кто сейчас находится в других странах, нужно отправлять смс на соответствующие номера. К примеру, для Польши это 73555, Германии — 99599, Чехии – 9061113. Полный список стран и номеров для голосования на Евровидении 2023 увидите в таблице.

Номера разных стран для голосования на Евровидении 2023

Кроме того, страны, которые не участвуют, могут проголосовать через приложение Eurovision Song Contest или на сайте www.esc.vote за дополнительную плату. Есть возможность отдать не более 20 баллов за одну песню. Баллы подсчитают и распределят как голосование от отдельной страны.

Напомним, 11 мая 2023 года состоится второй полуфинал Евровидения. Участники – 16 стран, десять из которых станут соперниками Украины в финале конкурса 13 мая. В материале "Телеграфа" вы можете узнать, где смотреть трансляцию Евровидения 11 мая.