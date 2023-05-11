Як голосувати українцям у другому півфіналі Євробачення: докладна інструкція

У другому півфіналі Україна має право голосувати, наші громадяни в інших країнах також зможуть обрати фаворита

У четвер, 11 травня 2023 року, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал популярного пісенного конкурсу Євробачення. І якщо на попередньому етапі відбору, 9 травня, Україна не голосувала, то цього разу наші співгромадяни мають таке правило.

Як проголосувати на Євробаченні 2023 жителям України, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Певні правила є для українців, які голосуватимуть в інших країнах.

Разом з Україною у другому півфіналі віддаватимуть голоси представники так званої великої п’ятірки — Великобританія та Іспанія, і, звісно, глядачі країн-учасниць та країн, які не беруть участі. На сцену вийдуть 16 конкурсантів, із яких лише десять пройдуть у фінал (він пройде вже 13 травня, у суботу).

Правила голосування на Євробаченні 2023 року для України

Традиційно українці зможуть проголосувати за фаворита Євробачення за допомогою смс-повідомлення. Після всіх виступів на екрані з’являться дані конкурсантів, запам’ятайте цифру країни-учасниці, яка сподобалася, та відправте це число в смс за номером 7576. Вартість одного повідомлення складає 7 грн. Голосувати за свою країну не можна.

Як проголосувати на Євробаченні в інших країнах

Тим, хто зараз перебуває в інших країнах, потрібно надсилати смс на відповідні номери. Наприклад, для Польщі це 73555, Німеччини – 99599, Чехії – 9061113. Повний список країн та номерів для голосування на Євробаченні 2023 року побачите в таблиці.

Номери різних країн для голосування на Євробаченні 2023

Крім того, країни, які не беруть участь, можуть проголосувати через програму Eurovision Song Contest або на сайті www.esc.vote за додаткову плату. Є можливість віддати не більше 20 балів за одну пісню. Бали підрахують та розподілять як голосування від окремої країни.

Нагадаємо, 11 травня 2023 року відбудеться другий півфінал Євробачення. Учасники – 16 країн, десять із яких стануть суперниками України у фіналі конкурсу 13 травня. У матеріалі "Телеграфу" ви можете дізнатись, де дивитися трансляцію Євробачення 11 травня.