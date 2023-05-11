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Як голосувати українцям у другому півфіналі Євробачення: докладна інструкція

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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11 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2023 Новина оновлена 11 травня 2023, 13:50
11 травня відбудеться другий півфінал Євробачення 2023. Фото eurovision.ua

У другому півфіналі Україна має право голосувати, наші громадяни в інших країнах також зможуть обрати фаворита

У четвер, 11 травня 2023 року, у Ліверпулі відбудеться другий півфінал популярного пісенного конкурсу Євробачення. І якщо на попередньому етапі відбору, 9 травня, Україна не голосувала, то цього разу наші співгромадяни мають таке правило.

Як проголосувати на Євробаченні 2023 жителям України, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу". Певні правила є для українців, які голосуватимуть в інших країнах.

Разом з Україною у другому півфіналі віддаватимуть голоси представники так званої великої п’ятірки — Великобританія та Іспанія, і, звісно, глядачі країн-учасниць та країн, які не беруть участі. На сцену вийдуть 16 конкурсантів, із яких лише десять пройдуть у фінал (він пройде вже 13 травня, у суботу).

Правила голосування на Євробаченні 2023 року для України

Традиційно українці зможуть проголосувати за фаворита Євробачення за допомогою смс-повідомлення. Після всіх виступів на екрані з’являться дані конкурсантів, запам’ятайте цифру країни-учасниці, яка сподобалася, та відправте це число в смс за номером 7576. Вартість одного повідомлення складає 7 грн. Голосувати за свою країну не можна.

Як проголосувати на Євробаченні в інших країнах

Тим, хто зараз перебуває в інших країнах, потрібно надсилати смс на відповідні номери. Наприклад, для Польщі це 73555, Німеччини – 99599, Чехії – 9061113. Повний список країн та номерів для голосування на Євробаченні 2023 року побачите в таблиці.

Номери різних країн для голосування на Євробаченні 2023
Номери різних країн для голосування на Євробаченні 2023

Крім того, країни, які не беруть участь, можуть проголосувати через програму Eurovision Song Contest або на сайті www.esc.vote за додаткову плату. Є можливість віддати не більше 20 балів за одну пісню. Бали підрахують та розподілять як голосування від окремої країни.

Нагадаємо, 11 травня 2023 року відбудеться другий півфінал Євробачення. Учасники – 16 країн, десять із яких стануть суперниками України у фіналі конкурсу 13 травня. У матеріалі "Телеграфу" ви можете дізнатись, де дивитися трансляцію Євробачення 11 травня.

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#Євробачення #Голосування