Финал Евровидения 2023: где смотреть трансляцию и как голосовать (видео)

Этим вечером мы узнаем победителя Евровидения 2023, в том числе голосует Украина

В субботу, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени в британском Ливерпуле состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2023. По итогам первого и второго полуфиналов определены финалисты, в числе которых и представитель Украины (так называемый автофиналист).

В материале "Телеграфа" узнайте, где смотреть трансляцию Евровидения 13 мая и как могут проголосовать за фаворита украинцы и жители других стран. В рамках шоу выступят 26 конкурсантов, а также выйдут на сцену популярные украинские и британские исполнители.

Где смотреть финал Евровидения 2023

В 22:00 по Киеву начинается финал Евровидения в Ливерпуле в субботу, 13 мая. Украинцы могут смотреть шоу онлайн на ряде платформ:

Как голосовать на Евровидении 2023

Если вы находитесь в Украине, то отдать голос за финалиста Евровидения 2023 можно с помощью смс-сообщения. После всех выступлений на экране появятся номера участников. Соответствующую цифру отправьте в смс на номер 7576. Стоимость одного сообщения составляет 7 грн.

В других странах нужно отправлять смс по соответствующим номерам. Так, в Польше это 73555, Германии — 99599, Чехии – 9061113. Полный список стран и номеров для голосования на Евровидении 2023 размещен в таблице.

Номера для голосования на Евровидении для всех стран

Кроме того, все жители планеты могут принять участие в голосовании на Евровидении с помощью приложения Eurovision Song Contest или на сайте www.esc.vote (так же платно). Предусмотрено не более 20 баллов за одну песню.

Порядок выступлений на финале Евровидения 2023

Организаторы готовят грандиозное шоу 13 мая. Так как Евровидение проходит от имени Украины, мы увидим популярных звезд отечественной эстрады. Ожидаются выступления Джамалы, Тины Кароль, Верки Сердючки, Go_A, а прошлогодние триумфаторы Kalush Orchestra откроют финал номером "Голоса нового поколения". В завершении покажут сюрприз от британской стороны – перформанс The Liverpool Songbook. Ведущей снова станет украинская исполнительница, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с Алишей Диксон, Ханной Веддингхэм и Грэммом Нортоном.

Финалисты Евровидения 2023:

Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?);

(Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?); Португалия (Mimicat – Ai Coraçao);

(Mimicat – Ai Coraçao); Швейцария (Remo Forrer – Watergu);

(Remo Forrer – Watergu); Польша (Blanka – Solo);

(Blanka – Solo); Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava);

(Luke Black – Samo Mi Se Spava); Франция (La Zarra – Évidemment)

(La Zarra – Évidemment) Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart);

(Andrew Lambrou – Break A Broken Heart); Испания (Blanca Paloma – Eaea);

(Blanca Paloma – Eaea); Швеция (Loreen – Tattoo);

(Loreen – Tattoo); Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje);

(Albina & Familja Kelmendi – Duje); Италия (Marco Mengoni – Due vite);

(Marco Mengoni – Due vite); Эстония (Alika – Bridges);

(Alika – Bridges); Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha);

(Käärijä – Cha Cha Cha); Чехия (Vesna – My Sister's Crown);

(Vesna – My Sister's Crown); Австралия (Voyager – Promise);

(Voyager – Promise); Бельгия (Gustaph – Because Of You);

(Gustaph – Because Of You); Армения (Brunette – Future Lover);

(Brunette – Future Lover); Молдова (Паша Парфени – Soarele si Luna);

(Паша Парфени – Soarele si Luna); Украина (TVORCHI – Heart Of Steel);

(TVORCHI – Heart Of Steel); Норвегия (Alessandra – Queen of Kings);

(Alessandra – Queen of Kings); Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter);

(Lord Of The Lost – Blood & Glitter); Литва (Monika Linkyte – Stay);

(Monika Linkyte – Stay); Израиль (Noa Kirel – Unicorn);

(Noa Kirel – Unicorn); Словения (Joker Out – Carpe Diem);

(Joker Out – Carpe Diem); Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!);

(Let 3 – Mama ŠČ!); Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).

Участники финала Евровидения 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступят под 19 номером в финале 13 мая. Пока что букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе.