В украшениях украинского бренда: ведущая "Евровидения 2023" мило почтила Украину (фото)

На сцене конкурса все чаще появляются украинские бренды

В британском Ливерпуле 13 мая стартовал гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023, ведущими которого стали украинска певица Юлия Санина, британская певица Алиша Диксон и актриса Ханни Веддингем. Отметим, что Ханна с каждым полуфиналом все больше и больше интересуется Украиной.

Сначала она брала "уроки рока" у Юлии Саниной, потом пыталась говорить на украинском языке, а в финале почтила нашу страну, дополнив свой образ на гранд-финал украшениями от украинского бренда.

Ханна выбрала пару необычных колец от бренда Guzema. Отметим, что это не единственный украинский бренд на сцене Евровидения 2023. Юлия Санина вышла на сцену в платье от бренда Кати Сильченко The Coat.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступят под 19 номером в финале 13 мая. Пока что букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе.

Также "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть трансляцию конкурса и как могут проголосовать за фаворита украинцы и жители других стран.