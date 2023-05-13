В прикрасах українського бренду: ведуча "Євробачення 2023" мило вшанувала Україну (фото)

На сцені конкурсу дедалі частіше з’являються українські бренди

У британському Ліверпулі 13 травня стартував гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", провідними якого стали українська співачка Юлія Саніна, британська співачка Аліша Діксон та актриса Ханні Веддінгем. Зазначимо, що Ханна з кожним півфіналом дедалі більше цікавиться Україною.

Спочатку вона брала "уроки року" у Юлії Саніної, потім намагалася говорити українською мовою, а у фіналі вшанувала нашу країну, доповнивши свій образ на гранд-фінал прикрасами від українського бренду.

Ханна обрала кілька незвичайних каблучок від бренду Guzema. Зазначимо, що це не єдиний український бренд на сцені Євробачення 2023 року. Юлія Саніна вийшла на сцену у сукні від бренду Каті Сільченко The Coat.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступлять під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі.

Також "Телеграф" розповідав, де можна подивитися трансляцію конкурсу та як можуть проголосувати за фаворита українці та мешканці інших країн.