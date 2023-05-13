У яскраво-сонячному вбранні: Юлія Саніна вразила образом на гранд-фіналі "Євробачення 2023" (фото)

Українська співачка одягла ефектну сукню яскравого кольору

У Ліверпулі 13 травня 2023 року проходить гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, одним із провідних якого стала українська виконавиця, фронтфумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Кожен ефір артистка не перестає дивувати глядачів приголомшливими вбраннями, і фінал не став винятком.

Юлія Саніна обрала ефектну сукню яскраво жовтого кольору, яку у поєднанні з вбранням у синіх кольорах другої ведучої Аліші Діксон нагадують український прапор. І за традицією сукню українська співачка обрала українського бренду The Coat by Katya Silchenko.

Зазначимо, що ще однією "фанаткою" дизайнерки Каті Сільченко є перша леді України Олена Зеленська. Наприклад, наряду від того ж бренду The Coat дружина президента України з’явилася на коронації Чарльза III та королеви-консорт Камілли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року – гурт Tvorchi з треком Heart of Steel – виступлять під 19 номером у фіналі 13 травня. Наразі букмекери прогнозують нашій країні третє місце на конкурсі.

Також "Телеграф" розповідав, де можна подивитися трансляцію конкурсу та як можуть проголосувати за фаворита українці та мешканці інших країн.