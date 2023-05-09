"Це підпал": Юлія Саніна підкорила "вогняною сукнею" на першому півфіналі Євробачення (фото)

Українська співачка надягнула ефектну сукню, в якій відкрила шоу

В Ліверпулі 9 травня 2023 року проходить перший півфінал популярного пісенного конкурсу Євробачення. Однією з ведучих шоу стала українська виконавиця, фронтфумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка відкрила півфінал фрагментом пісні "Маяк".

Як повідомляє "Телеграф", для першого півфіналу Юлія Саніна обрала ефектний образ. Сукня створена українським брендом GUDU.

Так, на Юлії Саніній чорна шкіряна сукня вітчизняного бренду GUDU з оголеними плечима і блискучими застібками та паском. Низ сукні прикрашає ефектний принт у вигляді вогню. Над образом працював беззмінний візажист артистки Слав Чайка.

Саніна вже встигла поділитися світлинами у своїх соцмережах. Прихильники у захваті від стилю співачки. "Ну це підпал просто", "Юля, вау!": пишуть користувачі у коментарях.

Фани у захваті від образу Юлії Саніної

Нагадаємо, 9 травня відбувається перший півфінал Євробачення 2023. За право потрапити до фіналу змагаються 15 країн, далі пройдуть лише десятеро. Серед тих, хто виступає у вівторок, фаворити букмекерів – Швеція і Фінляндія, саме ці країни посунули на третю сходинку представника України гурт TVORCHI з треком Heart of Steel.

Як повідомляв "Телеграф", в першому півфіналі 9 травня Україна не голосує. Обрати своїх фаворитів Євробачення 2023 українці зможуть 11 травня та вже у фіналі, який відбудеться 13 травня.