Відкриття першого півфіналу Євробачення: Юлія Саніна запалила на сцені в Ліверпулі (відео)

Юлія Саніна не лише веде сьогоднішнє шоу, а й виступила з окремим пісенним номером

У вівторок, 9 травня 2023 року, у Ліверпулі розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення від імені України. Честь відкривати грандіозне шоу випала українській співачці, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніній. До речі, вона ж стала однією з ведучих Євробачення 2023 року.

Як повідомляє "Телеграф", Юлія Саніна на арені M&S Bank виконала пісню "Маяк". Номер української виконавиці запалив увесь зал.

Трек "Маяк" The Hardkiss випустили у січні цього року. Кліп знімали за умов блекауту. Виконавці своєю роботою закликають завжди зберігати надію та пам’ятати, що "в темному морі ми не одні". Фрагмент пісні "Маяк" у рамках Євробачення акцентує на об’єднанні музикою двох країн – України та Великобританії, що якраз пасує слогану конкурсу: United By Music.

Юлія Саніна – одна з ведучих

У першому фіналі очікується ще кілька зірок. Раніше організатори анонсували виступи британської співачки Rita Ora та української співачки Alyosha.

Нагадаємо, 67-й конкурс Євробачення, згідно з правилами, має відбуватися у країні, яка перемогла. У 2022 році перше місце посів український гурт Kalush Orchestra з хітом "Стефанія". Через повномасштабне російське вторгнення наша країна змушена була передати право приймати конкурс Великобританії, чий учасник посів друге місце.

У 2023 році честь України на Євробаченні захищає дует TVORCHI із треком Heart of Steel. Група автоматично пройшла у фінал, тож номер ми побачимо вже у суботу, 13 травня. Наразі букмекери ставлять українців на третє місце.