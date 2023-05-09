Україна піднялася у рейтингу переможців "Євробачення 2023": букмекери оновили прогноз

TVORCHI знову піднялися до трійки лідерів

Після першої репетиції українського гурту TVORCHI у рамках підготовки до "Євробачення 2023" рейтинг України в прогнозах букмекерів на переможця знизився — ми опустилися з третьої на четверту позицію. Проте у день проведення першого півфіналу знову змінилися.

Як зазначено на сайті eurovisionworld.com, згідно з новим прогнозом, представники від України знову піднялися на третю позицію, змістивши представницю Франції La Zarra з піснею Évidemment.

На першому місці впевнено тримається переможниця "Євробачення" у 2012 році — шведська співачка Loreen з конкурсною піснею Tattoo, яку раніше запідозрили у плагіаті на композицію української артистки Мікі Ньютон. На другому місці — співак із Фінляндії Käärijä із піснею Cha Cha Cha.

Ставки букмекерів на Євробачення 2023

Нагадаємо, що представники України, гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel ("Серце зі сталі") виступлять під номером 19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбудеться 13 травня 2023 року у Ліверпулі. У символіці події використовуються кольори українського прапора. Наш представник від України буде і серед ведучих – йдеться про популярну співачку Юлію Саніну, фронтвумен гурту The Hardkiss.