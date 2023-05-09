Украина поднялась в рейтинге победителей "Евровидения 2023": букмекеры обновили прогноз

TVORCHI снова поднялись в тройку лидеров

После первой репетиции украинской группы TVORCHI в рамках подготовки к "Евровидению 2023", рейтинг Украины в прогнозах букмекеров на победителя снизился — мы опустились с третьей на четвертую позицию. Однако в день проведения первого полуфинала снова изменились.

Как указано на сайте eurovisionworld.com, согласно новому прогнозу, представители от Украины снова поднялись на третью позицию, сместив представительницу Франции La Zarra с песней Évidemment.

На первом месте уверенно держится победительница "Евровидения" в 2012 году — шведская певица Loreen с конкурсной песней Tattoo, которую ранее заподозрили в плагиате на композицию украинской артистки Мики Ньютон. На втором месте — певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha.

Ставки букмекеров на Евровидение 2023

Напомним, что представители Украины, группа TVORCHI с песней Heart of Steel ("Сердце из стали") выступят под номером 19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что финал 67-го песенного конкурса "Евровидение" состоится 13 мая 2023 года в Ливерпуле. В символике события используются цвета украинского флага. Наш представитель от Украины будет и среди ведущих – речь идет о популярной певице Юлии Саниной, фронтвумен группы The Hardkiss.