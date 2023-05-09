Открытие первого полуфинала Евровидения: Юлия Санина зажгла на сцене в Ливерпуле (видео)

Юлия Санина не только ведет сегодняшнее шоу, а и выступила с отдельным песенным номером

Во вторник, 9 мая 2023 года, в Ливерпуле начался первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидения от имени Украины. Честь открывать грандиозное шоу выпала украинской певице, фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. К слову, она же стала одной из ведущих Евровидения 2023.

Как сообщает "Телеграф", Юлия Санина на арене M&S Bank исполнила песню "Маяк". Номер украинской исполнительницы зажег весь зал.

Трек "Маяк" The Hardkiss выпустили в январе этого года. Клип снимали в условиях блэкаута. Исполнители своей работой призывают всегда сохранять надежду и помнить, что "в темном море мы не одни". Фрагмент песни "Маяк" в рамках Евровидения акцентирует на объединении музыкой двух стран – Украины и Великобритании, что как раз под стать слогану конкурса: United By Music.

Юлия Санина - одна из ведущих

В первом финале ожидается еще несколько звездных появлений. Ранее организаторы анонсировали выступления британской певицы Rita Ora и украинской певицы Alyosha.

Напомним, 67-й конкурс Евровидение, согласно правилам, должен проходить в стране, которая победила. В 2022 году первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с хитом "Стефанія". Из-за полномасштабного российского вторжения наша страна вынуждена была передать право принимать конкурс Великобритании, чей участник занял второе место.

В 2023 году честь Украины на Евровидении защищает дуэт TVORCHI с треком Heart of Steel. Группа автоматически прошла в финал, поэтому номер мы увидим уже в субботу, 13 мая. Пока что букмекеры ставят украинцев на третье место.