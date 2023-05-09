"Це підпал": Юлия Санина покорила "огненным платьем" на первом полуфинале Евровидения (фото)

Украинская певица надела эффектное платье, в котором открыла шоу

В Ливерпуле 9 мая 2023 года проходит первый полуфинал популярного песенного конкурса Евровидение. Одной из ведущих шоу стала украинская исполнительница, фронтфумен группы The Hardkiss Юлия Санина, открывшая полуфинал фрагментом песни "Маяк".

Как сообщает "Телеграф", для первого полуфинала Юлия Санина выбрала эффектный образ. Платье создано украинским брендом GUDU.

Так, на Юлии Саниной черное кожаное платье отечественного бренда GUDU с обнаженными плечами и блестящими застежками и ремнем. Низ платья украшает эффектный принт в виде огня. Над образом работал бессменный визажист артистки Слава Чайка.

Санина уже успела поделиться фотографиями в своих соцсетях. Поклонники в восторге от стиля певицы. "Ну це підпал просто", "Юля, вау!": пишут пользователи в комментариях.

Фаны в восторге от образа Юлии Саниной

Напомним, 9 мая проходит первый полуфинал Евровидения 2023. За право попасть в финал соревнуются 15 стран, далее пройдут всего десять. Среди выступающих во вторник фавориты букмекеров – Швеция и Финляндия, именно эти страны подвинули на третье место представителя Украины группу TVORCHI с треком Heart of Steel.

Как сообщал "Телеграф", в первом полуфинале 9 мая Украина не голосует. Выбрать своих фаворитов Евровидения 2023 года украинцы смогут 11 мая и уже в финале, который состоится 13 мая.