Кто выступает в первом полуфинале Евровидения 2023: в списке сразу два фаворита букмекеров (видео)
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Украина в первом финале не выступает и не голосует, зато сегодня мы увидим наших главных конкурентов из букмекерских рейтингов
Уже во вторник, 9 мая 2023 года, начинается первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. В 22:00 по киевскому времени на сцену в Ливерпуле выйдут 15 участников, десять из которых пройдут в финал.
В списке стран-участниц, которых мы увидим сегодня, и фавориты букмекерских прогноз – Швеция и Финляндия. "Телеграф" рассказывает, какие страны и в каком порядке выступят на Евровидении 9 мая.
Список стран первого полуфинала Евровидения 2023
В первом полуфинале конкурса участвуют 15 стран. Порядок выступлений определила жеребьевка накануне:
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвия – Sudden Lights – Aijā;
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ирландия – Wild Youth – We Are One;
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun;
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеция – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown;
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.
Интересно, что уже 9 мая зрители увидят номера фаворитов, согласно букмекерским прогнозам. Так, длительное время лидерство удерживает певица Loreen с треком Tattoo. Эта же артистка представляла Швецию в 2012 году, ее песня Euphoria победила. Букмекеры не исключают триумф шведской звезды и в 2023 году.
Вторую позицию букмекерских рейтингов занимает Финляндия. Страну представляет рэпер Käärijä с треком Cha Cha Cha. Зажигательная песня имеет все шансы войти в топ-10 и быть допущенной к финалу.
Где смотреть Евровидение 2023
Традиционно, в прямом эфире шоу покажут:
- канал "Суспільне Культура",
- официальный Facebook-аккаунт "Євробачення Україна",
- сайт "Суспільне Євробачення",
- YouTube-каналы "Євробачення Україна" и Eurovision Song Contest.
Кроме того, трансляция будет доступна в "Дие". Подробную инструкцию найдете в нашем материале по ссылке ниже.
Важно знать: в первом полуфинале Евровидения 9 мая Украина не голосует. Наши граждане смогут выбрать фаворита во втором этапе, 11 мая, а также в финале.
Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 группа TVORCHI появилась на церемонии открытия конкурса в необычных костюмах. На пиджаках участников размещены данные детей, которые родились преждевременно во время полномасштабной войны. Так артисты привлекают внимание к благотворительной инициативе по спасению младенцев. Дуэт выступит в финале 67-конкурса Евровидение 13 мая.