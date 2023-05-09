Кто выступает в первом полуфинале Евровидения 2023: в списке сразу два фаворита букмекеров (видео)

Украина в первом финале не выступает и не голосует, зато сегодня мы увидим наших главных конкурентов из букмекерских рейтингов

Уже во вторник, 9 мая 2023 года, начинается первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение. В 22:00 по киевскому времени на сцену в Ливерпуле выйдут 15 участников, десять из которых пройдут в финал.

В списке стран-участниц, которых мы увидим сегодня, и фавориты букмекерских прогноз – Швеция и Финляндия. "Телеграф" рассказывает, какие страны и в каком порядке выступят на Евровидении 9 мая.

Список стран первого полуфинала Евровидения 2023

В первом полуфинале конкурса участвуют 15 стран. Порядок выступлений определила жеребьевка накануне:

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth – We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Интересно, что уже 9 мая зрители увидят номера фаворитов, согласно букмекерским прогнозам. Так, длительное время лидерство удерживает певица Loreen с треком Tattoo. Эта же артистка представляла Швецию в 2012 году, ее песня Euphoria победила. Букмекеры не исключают триумф шведской звезды и в 2023 году.

Вторую позицию букмекерских рейтингов занимает Финляндия. Страну представляет рэпер Käärijä с треком Cha Cha Cha. Зажигательная песня имеет все шансы войти в топ-10 и быть допущенной к финалу.

Где смотреть Евровидение 2023

Традиционно, в прямом эфире шоу покажут:

канал "Суспільне Культура",

официальный Facebook-аккаунт "Євробачення Україна",

сайт "Суспільне Євробачення",

YouTube-каналы "Євробачення Україна" и Eurovision Song Contest.

Кроме того, трансляция будет доступна в "Дие". Подробную инструкцию найдете в нашем материале по ссылке ниже.

Важно знать: в первом полуфинале Евровидения 9 мая Украина не голосует . Наши граждане смогут выбрать фаворита во втором этапе, 11 мая, а также в финале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 группа TVORCHI появилась на церемонии открытия конкурса в необычных костюмах. На пиджаках участников размещены данные детей, которые родились преждевременно во время полномасштабной войны. Так артисты привлекают внимание к благотворительной инициативе по спасению младенцев. Дуэт выступит в финале 67-конкурса Евровидение 13 мая.