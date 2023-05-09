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Хто виступає у першому півфіналі Євробачення 2023: у списку одразу два фаворити букмекерів (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Учасники першого півфіналу Новина оновлена 09 травня 2023, 18:53
Учасники першого півфіналу. Фото eurovisionworld.com

Україна в першому фіналі не виступає і не голосує, проте сьогодні ми побачимо наших головних конкурентів з букмекерських рейтингів

Вже у вівторок, 9 травня 2023 року, розпочинається перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". О 22:00 за київським часом на сцену у Ліверпулі вийдуть 15 учасників, десять із яких пройдуть у фінал.

У списку країн-учасниць, яких ми побачимо сьогодні, й фаворити букмекерських прогнозів – Швеція та Фінляндія. "Телеграф" розповідає, які країни і в якому порядку виступатимуть на Євробаченні 9 травня.

Список країн першого півфіналу Євробачення 2023

У першому півфіналі конкурсу беруть участь 15 країн. Порядок виступів визначило жеребкування напередодні:

  1. Норвегія – Alessandra – Queen of Kings;
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
  3. Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  4. Латвія — Sudden Lights — Aijā;
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
  6. Ірландія — Wild Youth — We Are One;
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
  8. Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
  9. Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  11. Швеція — Loreen — Tattoo;
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
  13. Чехія – Vesna – My Sister’s Crown;
  14. Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Цікаво, що вже 9 травня глядачі побачать номери фаворитів згідно з букмекерськими прогнозами. Так, тривалий час лідерство утримує співачка Loreen із треком Tattoo. Ця ж артистка представляла Швецію у 2012 році, її пісня Euphoria перемогла. Букмекери не відкидають тріумф шведської зірки і в 2023 році.

Другу позицію букмекерських рейтингів посідає Фінляндія. Країну представляє репер Käärijä із треком Cha Cha Cha. Запальна пісня має всі шанси увійти до топ-10 та бути допущеною до фіналу.

Де дивитись Євробачення 2023

Традиційно, у прямому ефірі шоу покажуть:

  • канал "Суспільне Культура",
  • офіційний Facebook-аккаунт "Євробачення Україна",
  • сайт "Суспільне Євробачення",
  • YouTube-канали "Євробачення Україна" та Eurovision Song Contest.

Крім того, трансляція буде доступна у "Діє". Детальну інструкцію знайдете у нашому матеріалі за посиланням нижче.

Важливо знати: у першому півфіналі Євробачення 9 травня Україна не голосує. Наші громадяни зможуть вибрати фаворита у другому етапі, 11 травня, а також у фіналі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представник України на Євробаченні 2023 року гурт TVORCHI з’явився на церемонії відкриття конкурсу в незвичайних костюмах. На піджаках учасників розміщено дані дітей, які народилися передчасно під час повномасштабної війни. Так артисти привертають увагу до благодійної ініціативи щодо порятунку немовлят. Дует виступить у фіналі 67-конкурсу "Євробачення" 13 травня.

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#Півфінал #Євробачення #Учасники