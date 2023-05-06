З’явилися перші фото приїзду Олени Зеленської на коронацію Чарльза ІІІ

Разом із першою леді України приїхав і прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибули до Вестмінстерського абатства перед коронацією короля Чарльза III та королеви-консорт Камілли у суботу, 6 травня 2023 року.

Дружина президента України Володимира Зеленського обрала для офіційного заходу ніжно-блакитну сукню та пальто такого ж відтінку українського бренду The Coat дизайнера Катерини Сільченко. Волосся Зеленська розпустила, а на додаток до наряду вона підібрала ніжні і водночас розкішні аксесуари: сережки та підвіска на шию з білими перлами. Також перша леді взулась у білі туфлі з гострим носом і невеликим підбором.

Денис Шмигаль вибрав для коронації короля Великої Британії суворий чорний костюм із білою сорочкою та чорною краваткою. До речі, на заході очікується близько двох тисяч гостей з усього світу, зокрема участь у заході візьмуть члени британської королівської родини.

Фото: Getty Images

На церемонію коронації Чарльза III було запрошено представників України і навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Чарльз вступив на престол 8 вересня 2022 року, після смерті його матері, Єлизавети II. До речі, 74-річний принц Чарльз (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III взяв собі нове ім’я — Карл III і іменуватиметься саме так.