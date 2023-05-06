Появились первые фото приезда Елены Зеленской на коронацию Чарльза III

Вместе с первой леди Украины приехал и премьер-министр Денис Шмыгаль

Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль прибыли в Вестминстерское аббатство перед коронацией короля Чарльза III и королевы-консорт Камиллы в субботу, 6 мая 2023 года.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского выбрала для официального мероприятия нежно-голубое платье и пальто такого же оттенка украинского бренда The Coat дизайнера Екатерины Сильченко. Волосы Зеленская распустила, а в дополнение к наряду она подобрала нежные и, в то же время, роскошные аксессуары: серьги и подвеска на шею с белым жемчугом. Также первая леди обулась в белоснежные туфли с острым носом и небольшом каблуке.

Денис Шмыгаль выбрал для коронации короля Великобритании строгий черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. К слову, на мероприятии ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи.

Фото: Getty Images

На церемонию коронации Чарльза III были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что Чарльз вступил на престол 8 сентября 2022 года, после смерти его матери, Елизаветы II. К слову, 74-летний принц Чарльз (Чарльз Филипп Артур Джордж) III взял себе новое имя — Карл III и будет именоваться именно так.