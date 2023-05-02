Позвали даже КНДР: россию не пригласили на коронацию Чарльза III

Коронация нового монарха произойдет 6 мая

В Великобритании полным ходом идет подготовка к церемонии коронации короля Чарльза III, который взойдет на престол после смерти королевы Елизаветы II. Однако представителей ряда стран на нее не позовут.

Как стало известно изданию Reuters со своих источников, речь идет о россии, Беларуси, Мьянме, Сирии, Ирана, Венесуэлы и Афганистана.

При этом Лондон отправил приглашения лидерам других стран, с которыми имеются дипломатические отношения, а также главам стран британского содружества и заморских территорий.

Исключениями являются КНДР и Никарагуа, которые могут представлять высокопоставленные дипломаты, а не главы государств.

Как сообщалось ранее, церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, в субботу, в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи

Стоит отметить, что это первая коронация за прошедшие 70 лет, поскольку Елизавета II взошла на престол 2 июня 1953 года. Известно, что церемония не будет особо пышной, а ее длительность сократили с трех часов до часа.