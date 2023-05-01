Великобритания вовсю готовится к коронации Карла III (фоторепортаж)

За церемонией будут наблюдать тысячи людей в Вестминстерском аббатстве, а еще несколько – на улицах Лондона

Спустя нескольких месяце подготовки приближается коронация Карла III, который ранее открыл сцену Евровидения 2023 в Ливерпуле и пообщался с украинской артисткой Юлией Саниной. Первая за последние 70 лет церемония коронации (в 1953 году королевой стала покойная Елизавета II) состоится в субботу 6 мая.

Великобритания вовсю готовится к историческому событию. Последние приготовления продолжаются в Лондоне, подробнее об этом в материале "Телеграфа".

Так, на улицах Лондона развеваются британские флаги перед субботней коронацией. Повсюду можно встретить портреты Карла III, среди прочего, на многочисленной сувенирной продукции.

Лондон готовится к коронации. Фото: Getty Images

Местный фанат королевской семьи. Фото: Getty Images

Изображения короля повсюду. Фото: Getty Images

Тогда как необычный цифровой портрет короля Карла III представлен в выставочном центре Outernet в преддверии его коронации в эти выходные. Гигантское изображение состоит из сотен тысяч отдельных изображений короля, нарисованных гражданами Великобритании, в том числе участие в проекте приняло много детей.

Цифровой портрет короля Карла III. Фото: Getty Images

Многие рисунки создали дети. Фото: Getty Images

Конечно же, к церемонии коронации короля Карла III и королевы-консорта готовятся Вооруженные силы Великобритании. Репетиции попали в объектив фотокамер.

Вооруженные силы Великобритании готовятся к коронации Карла III. Фото: Getty Images

Одна из репетиций военнослужащих накануне события. Фото: Getty Images

В церемонии примут участие тысячи военных. Фото: Getty Images

Достаточно работы и в Вестминстерском аббатстве. Туда уже доставили так называемый камень Судьбы (Скунский камень). Сидя на нем издавна коронуются монархи Великобритании.

Камень Судьбы в Вестминстерском аббатстве. Фото: Getty Images

Перед торжественной процессией король вместе с супругой Камиллой и членами королевской семьи проведут шествие по улицам Лондона. Уже известно, что Карл III будет следовать в карете Gold State Coach. Сама церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в присутствии около двух тысяч гостей и будет длиться около часа.

К слову, праздник в Великобритании продолжится и в воскресенье, 7 мая. Состоятся различные концерты и обеды в честь коронации по всей стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на камне Судьбы в Шотландии перед коронацией Карла III обнаружили необычные знаки. Национальная реликвия заинтересовала ученых.