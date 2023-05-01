Великобритания вовсю готовится к коронации Карла III (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За церемонией будут наблюдать тысячи людей в Вестминстерском аббатстве, а еще несколько – на улицах Лондона
Спустя нескольких месяце подготовки приближается коронация Карла III, который ранее открыл сцену Евровидения 2023 в Ливерпуле и пообщался с украинской артисткой Юлией Саниной. Первая за последние 70 лет церемония коронации (в 1953 году королевой стала покойная Елизавета II) состоится в субботу 6 мая.
Великобритания вовсю готовится к историческому событию. Последние приготовления продолжаются в Лондоне, подробнее об этом в материале "Телеграфа".
Так, на улицах Лондона развеваются британские флаги перед субботней коронацией. Повсюду можно встретить портреты Карла III, среди прочего, на многочисленной сувенирной продукции.
Тогда как необычный цифровой портрет короля Карла III представлен в выставочном центре Outernet в преддверии его коронации в эти выходные. Гигантское изображение состоит из сотен тысяч отдельных изображений короля, нарисованных гражданами Великобритании, в том числе участие в проекте приняло много детей.
Конечно же, к церемонии коронации короля Карла III и королевы-консорта готовятся Вооруженные силы Великобритании. Репетиции попали в объектив фотокамер.
Достаточно работы и в Вестминстерском аббатстве. Туда уже доставили так называемый камень Судьбы (Скунский камень). Сидя на нем издавна коронуются монархи Великобритании.
Перед торжественной процессией король вместе с супругой Камиллой и членами королевской семьи проведут шествие по улицам Лондона. Уже известно, что Карл III будет следовать в карете Gold State Coach. Сама церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в присутствии около двух тысяч гостей и будет длиться около часа.
К слову, праздник в Великобритании продолжится и в воскресенье, 7 мая. Состоятся различные концерты и обеды в честь коронации по всей стране.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на камне Судьбы в Шотландии перед коронацией Карла III обнаружили необычные знаки. Национальная реликвия заинтересовала ученых.