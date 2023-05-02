Покликали навіть КНДР: росію не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Коронація нового монарха відбудеться 6 травня

У Великій Британії повним ходом іде підготовка до церемонії коронації короля Чарльза III, який зійде на престол після смерті королеви Єлизавети II. Проте представників низки країн на неї не покличуть.

Як стало відомо виданню Reuters зі своїх джерел, йдеться про росію, Білорусь, М’янму, Сирію, Іран, Венесуели та Афганістан.

При цьому Лондон відправив запрошення лідерам інших країн, з якими є дипломатичні відносини, а також главам країн британської співдружності та заморських територій.

Винятками є КНДР та Нікарагуа, які можуть представляти високопоставлені дипломати, а не глави держав.

Як повідомлялося раніше, церемонія за традицією пройде у Вестмінстерському абатстві 6 травня, в суботу, об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Очікується близько двох тисяч гостей з усього світу, зокрема участь у заході візьмуть члени британської королівської родини.

Це перша коронація за минулі 70 років, оскільки Єлизавета II зійшла на престол 2 червня 1953 року. Відомо, що церемонія не буде особливо пишною, а її тривалість скоротили із трьох годин до години.