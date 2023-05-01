Великобританія готується до коронації Карла III (фоторепортаж)
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За церемонією спостерігатимуть тисячі людей у Вестмінстерському абатстві, а ще кілька – на вулицях Лондона
Через кілька місяців підготовки наближається коронація Карла III, який раніше відкрив сцену Євробачення 2023 року у Ліверпулі та поспілкувався з українською артисткою Юлією Саніною. Перша за останні 70 років церемонія коронації (в 1953 році королевою стала покійна Єлизавета II) відбудеться у суботу 6 травня.
Великобританія готується до історичної події. Останні приготування продовжуються в Лондоні, детальніше про це у матеріалі "Телеграфу".
Так, на вулицях Лондона майорять британські прапори перед суботньою коронацією. Скрізь можна зустріти портрети Карла III, серед іншого, на численній сувенірній продукції.
Тоді як незвичайний цифровий портрет короля Карла III представлений у виставковому центрі Outernet напередодні його коронації у вихідні. Гігантське зображення складається із сотень тисяч окремих зображень короля, намальованих громадянами Великобританії, зокрема участь у проєкті взяло багато дітей.
Звичайно, до церемонії коронації короля Карла III та королеви-консорту готуються Збройні сили Великої Британії. Репетиції потрапили до об’єктиву фотокамер.
Достатньо роботи й у Вестмінстерському абатстві. Туди вже доставили так званий камінь Долі (Скунський камінь). Сидячи на ньому здавна коронуються монархи Великобританії.
Перед урочистою процесією король разом із дружиною Каміллою та членами королівської родини проведуть ходу вулицями Лондона. Вже відомо, що Карл III слідуватиме в кареті Gold State Coach. Сама церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві у присутності близько двох тисяч гостей і триватиме близько години.
До речі, свято у Великій Британії продовжиться і в неділю, 7 травня. Відбудуться різноманітні концерти й обіди на честь коронації по всій країні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на камені Долі в Шотландії перед коронацією Карла III виявили незвичайні знаки. Національна реліквія зацікавила вчених.