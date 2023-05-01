Великобританія готується до коронації Карла III (фоторепортаж)

За церемонією спостерігатимуть тисячі людей у Вестмінстерському абатстві, а ще кілька – на вулицях Лондона

Через кілька місяців підготовки наближається коронація Карла III, який раніше відкрив сцену Євробачення 2023 року у Ліверпулі та поспілкувався з українською артисткою Юлією Саніною. Перша за останні 70 років церемонія коронації (в 1953 році королевою стала покійна Єлизавета II) відбудеться у суботу 6 травня.

Великобританія готується до історичної події. Останні приготування продовжуються в Лондоні, детальніше про це у матеріалі "Телеграфу".

Так, на вулицях Лондона майорять британські прапори перед суботньою коронацією. Скрізь можна зустріти портрети Карла III, серед іншого, на численній сувенірній продукції.

Лондон готується до коронації Фото: Getty Images

Місцевий фанат королівської родини. Фото: Getty Images

Зображення короля всюди. Фото: Getty Images

Тоді як незвичайний цифровий портрет короля Карла III представлений у виставковому центрі Outernet напередодні його коронації у вихідні. Гігантське зображення складається із сотень тисяч окремих зображень короля, намальованих громадянами Великобританії, зокрема участь у проєкті взяло багато дітей.

Цифровий портрет короля Карла ІІІ. Фото: Getty Images

Багато малюнків створили діти. Фото: Getty Images

Звичайно, до церемонії коронації короля Карла III та королеви-консорту готуються Збройні сили Великої Британії. Репетиції потрапили до об’єктиву фотокамер.

Збройні сили Великої Британії готуються до коронації Карла ІІІ. Фото: Getty Images

Одна із репетицій військовослужбовців напередодні події. Фото: Getty Images

У церемонії візьмуть участь тисячі військових. Фото: Getty Images

Достатньо роботи й у Вестмінстерському абатстві. Туди вже доставили так званий камінь Долі (Скунський камінь). Сидячи на ньому здавна коронуються монархи Великобританії.

Камінь Долі у Вестмінстерському абатстві. Фото: Getty Images

Перед урочистою процесією король разом із дружиною Каміллою та членами королівської родини проведуть ходу вулицями Лондона. Вже відомо, що Карл III слідуватиме в кареті Gold State Coach. Сама церемонія відбудеться у Вестмінстерському абатстві у присутності близько двох тисяч гостей і триватиме близько години.

До речі, свято у Великій Британії продовжиться і в неділю, 7 травня. Відбудуться різноманітні концерти й обіди на честь коронації по всій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на камені Долі в Шотландії перед коронацією Карла III виявили незвичайні знаки. Національна реліквія зацікавила вчених.