Знаки – римські цифри, які ніколи не були помічені за багатовікову долю каменю

Напередодні коронації Чарльза III, яка призначена на 6 травня, у Шотландії на Камені долі виявлено знаки у вигляді римських цифр.

Про це пише livescience.com.

"Дуже цікаво виявити нову інформацію на такому унікальному та важливому для історії Шотландії об’єкті, як Камінь долі ", — сказав керівник дослідження Еван Хіслоп.

Поверхня каменю обстежена за допомогою методики цифрової візуалізації, і це дозволило підтвердити, що він оброблявся кількома працівниками з використанням різних інструментів, зазначив учений.

"Виявлення раніше незареєстрованих позначок також важливо, і хоча на даний момент ми не можемо точно сказати, яка їх мета або значення, вони пропонують захоплюючу можливість подальшого вивчення ", — вважає Хіслоп.

Видання пояснює, що Камінь долі або Скунський камінь – історичний символ та національна реліквія шотландців. Це прямокутний блок пісковика вагою 152 кг, у якому до XIII століття коронували шотландських монархів. У 1296 камінь був викрадений зі Скунського абатства військами англійського короля Едуарда I, після чого використовувався при коронаціях правителів Англії, а потім і Великобританії. Камінь ставав частиною дерев’яного трону, який монарх сідав під час церемонії. Реліквія була повернута до Шотландії у 1996 році і зберігається в Единбурзькому замку.

Передбачалося, що камінь повертатиметься до Вестмінстерського абатства на коронацію. Чарльз III мав намір скористатися цією нагодою, проте проти висловився колишній міністр Шотландії Алекс Салмонд. На його думку, слід заборонити вивезення реліквії до Англії на знак протесту проти відмови Лондона схвалити проведення повторного референдуму незалежності Шотландії.

Нагадаємо, що незважаючи на очікувану коронацію та зміни в керівництві країни, політика Сполученого королівства щодо України залишається стабільно сприятливою та дружньою, що постійно дратує кремль, зокрема, "кишенькового блазня" при диктаторі путіні медведэва, який постійно вивергає погрози на адресу Лондона. .