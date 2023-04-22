Знаки – римские цифры, которые никогда не были замечены за многовековую судьбу камня

Накануне коронации Чарльза III, которая назначена на 6 мая, в Шотландии на Камне судьбы обнаружены знаки в виде римских цифр.

Об этом пишет livescience.com.

"Очень интересно обнаружить новую информацию на столь уникальном и важном для истории Шотландии объекте, как Камень судьбы", – сказал руководитель исследования Эван Хислоп.

Поверхность камня была обследована с помощью методики цифровой визуализации, и это позволило подтвердить, что он обрабатывался несколькими работниками с использованием различных инструментов, отметил ученый.

"Обнаружение ранее незарегистрированных отметок также важно, и, хотя на данный момент мы не можем точно сказать, какова их цель или значение, они предлагают захватывающую возможность дальнейшего изучения", – считает Хислоп.

Издание поясняет, что Камень судьбы, или Скунский камень – исторический символ и национальная реликвия шотландцев. Это прямоугольный блок песчаника весом 152 кг, на котором до XIII века короновали шотландских монархов. В 1296 году камень был похищен из Скунского аббатства войсками английского короля Эдуарда I, после чего использовался при коронациях правителей Англии, а затем и Великобритании. Камень становился частью деревянного трона, на который монарх садился во время церемонии. Реликвия была возвращена в Шотландию в 1996 году и хранится в Эдинбургском замке.

Предполагалось, что камень будет возвращаться в Вестминстерское аббатство на коронацию. Чарльз III намеревался воспользоваться этой возможностью, однако против высказался бывший министр Шотландии Алекс Салмонд. По его мнению, следует запретить вывоз реликвии в Англию в знак протеста против отказа Лондона одобрить проведение повторного референдума о независимости Шотландии.

Напомним, что несмотря на ожидающуюся коронацию и перемены в руководстве страны, политика Соединенного королевства по отношению к Украине остается стабильно благоприятной и дружественной, что постоянно раздражает кремль, в частности, "карманного шута" при диктаторе путине медведева, который постоянно изрыгает угрозы в адрес Лондона.