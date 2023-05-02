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Де дивитися церемонію коронації Карла III: дата та час

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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До церемонії коронації залишилося зовсім небагато часу
До церемонії коронації залишилося зовсім небагато часу. Фото Getty Images

Карл III зійде на престол після смерті своєї мами, королеви Єлизавети II

Після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році її престол успадкував 74-річний принц Карл (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III, який взяв собі нове ім’я. У суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться церемонія коронації.

"Телеграф" розповідає, де проходитиме знаменна подія та як подивитися коронацію Карла III онлайн. До речі, цього ж дня титул королеви-консорт отримає його дружина Камілла.

Коли відбудеться коронація Карла ІІІ

Годинна церемонія за традицією пройде у Вестмінстерському абатстві 6 травня, в суботу, об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Очікується близько двох тисяч гостей з усього світу, зокрема участь у заході візьмуть члени британської королівської родини. У Букінгемському палаці повідомили на своїй сторінці в Instagram, що вони планують показати як давні традиції коронації, так і відобразити сучасну культуру.

Так, коронація Карла III передбачає п’ять традиційних етапів:

  • Визнання.
  • Клятва.
  • Помазання.
  • Інвеститура та коронація.
  • Зведення на престол і вшанування.

Щойно винуватець урочистості візьме скіпетр і герб – з цього моменту він офіційно є королем Великобританії.

Додамо, що це буде перша коронація країни за останні 70 років. День коронації Єлизавети ІІ – 2 червня 1953 року. Цього разу церемонія не планується такою ж масштабною та пишною. Крім того, тривалість процесу скоротилася з трьох до однієї години.

Де дивитися коронацію Карла III онлайн

У Лондоні церемонію покажуть на вуличних екранах у головних парках міста. Транслюватимуть історичний захід британські канали ВBC, ITV 1, Sky News та їх Youtube-версії. Ймовірно, прямий ефір запустить і безпосередньо канал Букінгемського палацу в Youtube.

Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші факти з життя королеви Єлизавети II. Вона стала монархом-рекордсменом.

Теги:
#Велика Британія #Король #Карл ІІІ #Коронація