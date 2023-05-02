Де дивитися церемонію коронації Карла III: дата та час

Карл III зійде на престол після смерті своєї мами, королеви Єлизавети II

Після смерті королеви Єлизавети II у 2022 році її престол успадкував 74-річний принц Карл (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III, який взяв собі нове ім’я. У суботу, 6 травня 2023 року, у Великій Британії відбудеться церемонія коронації.

"Телеграф" розповідає, де проходитиме знаменна подія та як подивитися коронацію Карла III онлайн. До речі, цього ж дня титул королеви-консорт отримає його дружина Камілла.

Коли відбудеться коронація Карла ІІІ

Годинна церемонія за традицією пройде у Вестмінстерському абатстві 6 травня, в суботу, об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Очікується близько двох тисяч гостей з усього світу, зокрема участь у заході візьмуть члени британської королівської родини. У Букінгемському палаці повідомили на своїй сторінці в Instagram, що вони планують показати як давні традиції коронації, так і відобразити сучасну культуру.

Так, коронація Карла III передбачає п’ять традиційних етапів:

Визнання.

Клятва.

Помазання.

Інвеститура та коронація.

Зведення на престол і вшанування.

Щойно винуватець урочистості візьме скіпетр і герб – з цього моменту він офіційно є королем Великобританії.

Додамо, що це буде перша коронація країни за останні 70 років. День коронації Єлизавети ІІ – 2 червня 1953 року. Цього разу церемонія не планується такою ж масштабною та пишною. Крім того, тривалість процесу скоротилася з трьох до однієї години.

Де дивитися коронацію Карла III онлайн

У Лондоні церемонію покажуть на вуличних екранах у головних парках міста. Транслюватимуть історичний захід британські канали ВBC, ITV 1, Sky News та їх Youtube-версії. Ймовірно, прямий ефір запустить і безпосередньо канал Букінгемського палацу в Youtube.

Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші факти з життя королеви Єлизавети II. Вона стала монархом-рекордсменом.