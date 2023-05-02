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Где смотреть церемонию коронации Карла III: дата и время

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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До церемонии коронации осталось совсем немного времени
До церемонии коронации осталось совсем немного времени. Фото Getty Images

Карл III взойдет на престол после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II

После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году ее престол унаследовал 74-летний принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III, который взял себе новое имя. В субботу, 6 мая 2023 года, в Великобритании состоится церемония коронации.

"Телеграф" рассказывает, где будет проходить знаменательное событие и как посмотреть коронацию Карла III онлайн. К слову, в этот же день титул королевы-консорт получит его жена Камилла.

Когда состоится коронация Карла III

Часовая церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, в субботу, в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи. В Букингемском дворце сообщили на своей странице в Instagram, что они планируют показать как давние традиции коронации, так и отразить современную культуру.

Так, коронация Карла III предполагает пять традиционных этапов:

  • Признание.
  • Клятва.
  • Помазание.
  • Инвеститура и коронация.
  • Возведение на престол и почтение.

Как только виновник торжества возьмет скипетр и герб – с этого момента он официально является королем Великобритании.

Добавим, что это будет первая коронация в стране за последние 70 лет. День коронации Елизаветы II – 2 июня 1953 года. В этот раз церемония не планируется такой же масштабной и пышной. Кроме того, длительность процесса сократилась с трех до одного часа.

Где смотреть коронацию Карла III онлайн

В Лондоне церемонию покажут на уличных экранах в главных парках города. Транслировать историческое мероприятие будут британские каналы ВBC, ITV 1, Sky News и их Youtube-версии. Вероятно, прямой эфир запустят и непосредственно канал Букингемского дворца в Youtube.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых интересных фактах из жизни королевы Елизаветы II. Она стала монархом-рекордсменом.

Теги:
#Великобритания #Король #Карл ІІІ #Коронация