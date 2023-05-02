Где смотреть церемонию коронации Карла III: дата и время

Карл III взойдет на престол после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II

После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году ее престол унаследовал 74-летний принц Карл (Чарльз Филипп Артур Джордж) III, который взял себе новое имя. В субботу, 6 мая 2023 года, в Великобритании состоится церемония коронации.

"Телеграф" рассказывает, где будет проходить знаменательное событие и как посмотреть коронацию Карла III онлайн. К слову, в этот же день титул королевы-консорт получит его жена Камилла.

Когда состоится коронация Карла III

Часовая церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, в субботу, в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи. В Букингемском дворце сообщили на своей странице в Instagram, что они планируют показать как давние традиции коронации, так и отразить современную культуру.

Так, коронация Карла III предполагает пять традиционных этапов:

Признание.

Клятва.

Помазание.

Инвеститура и коронация.

Возведение на престол и почтение.

Как только виновник торжества возьмет скипетр и герб – с этого момента он официально является королем Великобритании.

Добавим, что это будет первая коронация в стране за последние 70 лет. День коронации Елизаветы II – 2 июня 1953 года. В этот раз церемония не планируется такой же масштабной и пышной. Кроме того, длительность процесса сократилась с трех до одного часа.

Где смотреть коронацию Карла III онлайн

В Лондоне церемонию покажут на уличных экранах в главных парках города. Транслировать историческое мероприятие будут британские каналы ВBC, ITV 1, Sky News и их Youtube-версии. Вероятно, прямой эфир запустят и непосредственно канал Букингемского дворца в Youtube.

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