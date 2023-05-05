Коронация Чарльза III: где и когда смотреть восхождение на трон сына Елизаветы II

Это будет самая дорогая коронация в истории, но не столь помпезная

Уже в эту субботу, 6 мая, в Лондоне состоится коронация Чарльза ІІІ – старшого сына королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года. Известно, что коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве и станет 40 коронацией монарха, прошедшей здесь с 1066 года.

"Телеграф" рассказывает, где и когда можно будет посмотреть коронацию Чарльза III онлайн. К слову, 74-летний принц Чарльз (Чарльз Филипп Артур Джордж) III взял себе новое имя — Карл III.

Коронация Чарльза III: когда состоится

Церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, в субботу, в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи.

Чарльз III и королева-консорт Камилла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Коронация Чарльза III предполагает пять традиционных этапов:

Признание Клятва Помазание Инвеститура и коронация Возведение на престол

Как только виновник торжества возьмет скипетр и герб – с этого момента он официально является королем Великобритании.

В этот раз церемония не планируется масштабной и пышной. Кроме того, длительность процесса сократилась с трех до одного часа. Однако она будет самой дорогой в истории. Известно, что мероприятие обойдется в 250 миллионов фунтов стерлингов, тогда как коронация Елизаветы ІІ стоила 47 миллионов в перерасчете.

Где смотреть коронацию Чарльза III онлайн

В Лондоне церемонию покажут на 30 больших экранах. Транслировать историческое мероприятие будут британские каналы ВBC, ITV 1, Sky News и их Youtube-версии. Вероятно, прямой эфир запустят и непосредственно канал Букингемского дворца в Youtube.

Напомним, что на церемонию коронации Чарльза III были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила. Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых интересных фактах из жизни королевы Елизаветы II. Она стала монархом-рекордсменом.