Коронация Чарльза III: где и когда смотреть восхождение на трон сына Елизаветы II
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Это будет самая дорогая коронация в истории, но не столь помпезная
Уже в эту субботу, 6 мая, в Лондоне состоится коронация Чарльза ІІІ – старшого сына королевы Елизаветы ІІ, которая скончалась осенью 2022 года. Известно, что коронация пройдет в Вестминстерском аббатстве и станет 40 коронацией монарха, прошедшей здесь с 1066 года.
"Телеграф" рассказывает, где и когда можно будет посмотреть коронацию Чарльза III онлайн. К слову, 74-летний принц Чарльз (Чарльз Филипп Артур Джордж) III взял себе новое имя — Карл III.
Коронация Чарльза III: когда состоится
Церемония по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая, в субботу, в 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Ожидается около двух тысяч гостей со всего мира, в том числе участие в мероприятии примут члены британской королевской семьи.
Коронация Чарльза III предполагает пять традиционных этапов:
- Признание
- Клятва
- Помазание
- Инвеститура и коронация
- Возведение на престол
Как только виновник торжества возьмет скипетр и герб – с этого момента он официально является королем Великобритании.
В этот раз церемония не планируется масштабной и пышной. Кроме того, длительность процесса сократилась с трех до одного часа. Однако она будет самой дорогой в истории. Известно, что мероприятие обойдется в 250 миллионов фунтов стерлингов, тогда как коронация Елизаветы ІІ стоила 47 миллионов в перерасчете.
Где смотреть коронацию Чарльза III онлайн
В Лондоне церемонию покажут на 30 больших экранах. Транслировать историческое мероприятие будут британские каналы ВBC, ITV 1, Sky News и их Youtube-версии. Вероятно, прямой эфир запустят и непосредственно канал Букингемского дворца в Youtube.
Напомним, что на церемонию коронации Чарльза III были приглашены представители Украины и даже представители Китая. В то же время россия приглашения не получила. Также напомним, как Великобритания готовится к мероприятиям по проведению торжественной церемонии коронации.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых интересных фактах из жизни королевы Елизаветы II. Она стала монархом-рекордсменом.