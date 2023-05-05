Коронація Чарльза III: де і коли дивитись сходження на трон сина Єлизавети II

Це буде найдорожча коронація в історії, але не така помпезна

Вже цієї суботи, 6 травня, у Лондоні відбудеться коронація Чарльза ІІІ – старшого сина королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 року. Відомо, що коронація пройде у Вестмінстерському абатстві і стане 40-ю коронацією монарха, що пройшла тут з 1066 року.

"Телеграф" розповідає, де і коли можна буде переглянути коронацію Чарльза III онлайн. До речі, 74-річний принц Чарльз (Чарльз Філіпп Артур Джордж) III взяв собі нове ім’я — Карл III.

Коронація Чарльза ІІІ: коли відбудеться

Церемонія за традицією пройде у Вестмінстерському абатстві 6 травня, в суботу, об 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом). Очікується близько двох тисяч гостей з усього світу, зокрема участь у заході візьмуть члени британської королівської родини.

Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Коронація Чарльза III передбачає п’ять традиційних етапів:

Визнання Клятва Помазання Інвеститура та коронація Зведення на престол

Щойно винуватець урочистості візьме скіпетр та герб – з цього моменту він офіційно є королем Великої Британії.

Цього разу церемонія не планується масштабною та пишною. Крім того, тривалість процесу скоротилася з трьох до однієї години. Однак вона буде найдорожчою в історії. Відомо, що захід коштуватиме 250 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як коронація Єлизавети ІІ коштувала 47 мільйонів у перерахунку.

Де дивитися коронацію Чарльза III онлайн

У Лондоні церемонію покажуть на 30 великих екранах. Транслюватимуть історичний захід британські канали ВBC, ITV 1, Sky News та їх Youtube-версії. Ймовірно, прямий ефір запустять і безпосередньо канал Букінгемського палацу у Youtube.

Нагадаємо, що на церемонію коронації Чарльза III було запрошено представників України і навіть представників Китаю. Натомість росія запрошення не отримала. Також нагадаємо, як Велика Британія готується до заходів щодо проведення урочистої церемонії коронації.

Раніше "Телеграф" розповідав про найцікавіші факти з життя королеви Єлизавети II. Вона стала монархом-рекордсменом.